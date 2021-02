Garis recolheram mais de duas toneladas de resíduos em praia Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 14:29

Rio - A Comlurb realizou, na manhã desta quinta-feira (18/02), uma operação especial de remoção de resíduos na Praia da Reserva, nos bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. O trabalho foi feito com seis garis, que contaram com apoio de um caminhão compactador, usado para dar o destino correto ao material, retirado da areia, da vegetação e da orla, totalizando 112 sacos e 2,4 toneladas de resíduos.



A companhia atua diariamente na limpeza dos 56 quilômetros de praia em toda a cidade. Todos os anos, porém, quando chega o verão, há a intensificação da limpeza, com aumento do efetivo de garis e a utilização de cestos no lugar de contêineres, para deixar a limpeza mais efetiva e ágil.

Em praias de maior movimento, o trabalho pode chegar a ter três turnos, inclusive de madrugada. Em dias de ressaca no mar, são feitas operações especiais de de retirada de areia do calçadão e da ciclovia, e remoção do lixo de maré que encosta na areia.