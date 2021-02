Por O Dia

Publicado 19/02/2021 00:00

A Comlurb realizou uma grande operação de remoção mecanizada de entulho e bens inservíveis, na última terça-feira, na esquina da Estrada do Engenho Velho com a Estrada do Cafundá, na Taquara, em Jacarepaguá. No total, foram removidas 60 toneladas de material, principalmente madeira, ferro e sacos de lixo. O serviço contou com cinco garis, que trabalharam com apoio de uma pá carregadeira e cinco caminhões basculantes.

O local é utilizado como ponto crítico de descarte irregular de resíduos, não só pelos próprios moradores como por carroceiros clandestinos, que vazam material, principalmente durante a noite, o que dificulta a fiscalização pela companhia. A remoção mecanizada é feita regularmente pela Comlurb neste ponto, pelo menos uma vez por semana.

No entanto, é importante que a população colabore para manter o local sempre limpo, respeitando os dias e horários de coleta e solicitando o serviço de remoção gratuita de entulho e bens inservíveis pelo WhatsApp da Central de Atendimento 1746 da Prefeitura, no número 3460-1746.