Delegacia de Duas Barras Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 16:24 | Atualizado 18/02/2021 16:30

Rio - Policiais da 152ª DP (Duas Barras) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (17), um homem que invadiu a casa da ex-companheira e a ameaçou, em Duas Barras, no interior do estado do Rio. Ele estava com uma faca e não aceitava o fim do relacionamento. O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi contido pelos agentes e impedido de realizar o que planejava.



Segundo a equipe da 152ª DP, a mulher morava no município de Cantagalo, na Região Serrana, e se mudou para Duas Barras com o objetivo de fugir do seu ex-companheiro. Mas o homem descobriu o novo endereço da vítima, viajou para a cidade, invadiu a sua residência e a ameaçou com uma faca caso ela não reatasse o relacionamento. O fato foi comunicado aos policiais, que imediatamente foram ao local para prendê-lo.



De acordo com as investigações, o homem já agrediu a mulher anteriormente. Ele também possui antecedentes criminais e é investigado por envolvimento em roubo, furtos e crimes violentos.