Publicado 18/02/2021 17:00 | Atualizado 18/02/2021 17:21

Rio - Policiais da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter) prenderam, nesta quarta-feira (17), com base em trabalho de inteligência e monitoramento, um homem por estuprar a companheira do próprio primo. O crime aconteceu no ano de 2013, no município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O nome do preso não foi divulgado.



Segundo as informações, o criminoso foi apontado como autor do estupro da mulher, com a ajuda do primo, que era companheiro da vítima. Na época do ocorrido, o rapaz conseguiu fugir, mas seu comparsa foi preso. O homem, que estava escondido na casa de parentes, foi localizado, detido e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.