Por O Dia

Publicado 19/02/2021 00:00

A Casa de Cultura de Belford Roxo está com as inscrições abertas para seu curso de teatro. Para fazer a matrícula, o candidato precisa levar cópias da carteira de identidade e do comprovante de residência; declaração escolar; duas fotos 3x4 e uma pasta azul 17. As aulas, ministradas pelo professor Jaconias, serão às terças e quintas-feiras de manhã, tarde e noite. As aulas começam na próxima terça-feira.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, explicou que as turmas serão reduzidas por causa da pandemia. Os alunos e professor terão que usar máscaras e higienizar as mãos com álcool 70. "Tomaremos todos os cuidados para preservarmos alunos, professores e funcionários da Casa da Cultura", afirma Nunes.

O secretário acentuou que a Casa de Cultura oferece diversos cursos. Além de teatro, tem capoeira, bateria e percussão, zumba, dança, artesanato, inglês e canto. A secretaria de Cultura está realizando um mapeamento cultural para identificar todos os fazedores de Cultura no município.

Artistas famosos

Palco de diversos shows, a Casa de Cultura de Belford Roxo já recebeu artistas consagrados como Tony Garrido, Da Gama, Saulo Laranjeiras (o deputada do programa 'A Praça é Nossa') e Danilo Caymmi, entre outros. "Antes da pandemia, todos os meses aconteciam projetos como a Batalha de Rap, sarau cultural, Frutos de Bel onde se apresentavam artistas do município, como Seu Mathias, Sangue Rasta, Marrone, LC do Cantão, WF e Banda 10 mais", destaca o secretário.

Uma das atrações da Casa de Cultura é a Biblioteca Municipal Jornalista Tim Lopes, que tem um acervo de sete mil livros disponíveis para a população. A Casa de Cultura diariamente oferece exposições de quadros e esculturas que contam a história de Belford Roxo. A visitação (limitada por causa da pandemia) é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A Casa de Cultura fica localizada na Avenida Bob Kennedy, s/n, Nova Piam.