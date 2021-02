Por O Dia

Publicado 19/02/2021 00:00

Os amantes de leitura já têm um local cativo para mergulhar nos títulos e ainda com um precinho superatrativo: a Feira de Livros, realizada na Praça de Eventos do TopShopping. Quem passar pelo local vai poder aproveitar um acervo com opções para todas as idades por apenas R$ 10. Com uma variedade de títulos nacionais e internacionais, de gêneros variados, o objetivo é estimular a leitura e o acesso aos livros.

Com entrada gratuita, a ação acontece no 1º piso do estabelecimento comercial. O horário de funcionamento da Feira Promolivros é de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. O endereço do TopShopping é Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro de Nova Iguaçu. Mais informações pelo telefone 2667-1787.