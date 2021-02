Ônibus na Avenida Ayrton Senna Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 18/02/2021 18:38

Rio - A Rio Ônibus anunciou, na tarde desta quinta-feira, que a nova alta de combustíveis pode tirar linhas de ônibus das ruas da cidade. Segundo a Petrobras, a partir desta sexta, o preço médio de venda na refinaria passará a ser de R$ 2,58. Para o cliente final, este valor passa dos R$ 3,85. No último aumento, registrado já em fevereiro, as empresas de ônibus passaram a pagar R$ 3,39. O combustível é o segundo insumo de maior custo para empresas de ônibus.



De acordo com a Rio Ônibus, o setor de transportes está com tarifas congeladas há mais de 24 meses, redução de 50% no número de passageiros desde o início da pandemia, além da falta de fiscalização contra o crescimento desenfreado do transporte ilegal por vans na cidade, entre outros problemas.



"No primeiro momento do isolamento social, quando o registro de passageiros caiu 80%, o poder público já não apresentou nenhuma medida de apoio às empresas. Desde então, nada foi feito. Pelo contrário, além de vetar o auxílio financeiro aprovado pela Câmara de Deputados ao setor, no final do ano passado, a Presidência da República ainda permite que seja repassado aos transportadores o aumento inconcebível anunciado esta semana. A reação foi automática. Ao valor de R$ 3,85 o litro, as contas não fecham e empresários já anunciam possibilidade de redução ainda maior de suas operações, com risco de encerramento de suas atividades", afirma Paulo Valente, porta-voz do Rio Ônibus.