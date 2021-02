Eduardo Paes se reuniu com empresários e lojistas no Mercado São Pedro Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 16:22 | Atualizado 19/02/2021 17:54

Rio - O prefeito Eduardo Paes anunciou, durante um encontro com empresários e lojistas no Mercado São Sebastião, nesta sexta-feira (19), que há planos a curto, médio e longo prazo para a revitalização do complexo atacadista. O local vem sendo foco após reclamações de abandono durante o governo do ex-prefeito Marcelo Crivella. De acordo com Eduardo Paes, há um estudo em andamento para identificar quais são as locações do mercado, como investir em novas atrações para atrair empresas e como integrar o complexo com o Centro de Logística da cidade.



Além disso, a lista de medidas a curto prazo, mencionadas por Paes tem como foco a melhoria da iluminação, melhor segurança pública e melhor limpeza. "Um conjunto de ações que podem ser tomadas e que podem dar uma resposta mais imediata", disse Paes se referindo ao complexo.

Paes deixou claro seu desejo de atrair mais empresas para o mercado, considerado um dos maiores polos empresariais do Rio, principalmente devido à fácil localização e à capacidade para agregar os principais atacadistas do Estado.



"O encontro de hoje talvez seja o primeiro passo de um programa de revitalização da Avenida Brasil, nosso compromisso de campanha. A Avenida Brasil ainda tem dois polos econômicos: o Ceasa e o Mercado São Sebastião. O mercado tem um centro de logística fantástico, muito bem posicionado, mas que sofre com problemas de infraestrutura e segurança", disse, para em seguida completar:



"A gente dá um pontapé inicial para um programa de revitalização do Mercado São Sebastião, junto com o Governo do Estado, para trazer segurança pública e fazer com que as empresas voltem para cá. É uma espécie de farol da revitalização da Avenida Brasil."



O prefeito detalhou também a importância da reunião realizada na Bolsa de Gêneros Alimentícios (BGA), que fica dentro do mercado. "A gente tomou um conjunto de ações, criando um grupo de trabalho, olhando mais para o médio e o longo prazos, quais são as vocações do mercado, como faz a atração de novas empresas, como é que se consolida com centro de logísticas daqui. E medidas de mais curto prazo, melhor manutenção, melhor segurança pública, melhor limpeza, que é um conjunto de ações que podem ser tomadas e dar uma resposta mais imediata", disse Paes.



O Mercado São Sebastião funciona como um centro de distribuição de alimentos para o resto da cidade e serve de base para a Bolsa de Gêneros Alimentícios, que faz a mediação entre compradores e vendedores para a negociação de produtos variados e serviços. Várias redes de supermercado e empresas alimentícias têm galpões ali, além de transportadoras de cargas.

O depoimento dos representantes dos setores de abastecimento chamou a atenção pelo teor das reclamações quanto ao descaso do ex-prefeito Marcelo Crivella tanto com o Mercado São Sebastião, na Penha, quanto com o distrito industrial de Santa Cruz, na Zona Oeste, que foram abandonados pelo Poder Público. Rafael Aloísio Freitas prometeu levar as demandas ao presidente da Câmara, Carlo Caiado.

Revitalização do Mercado São Sebastião

Representando a Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro - ADERJ - a superintendente executiva Ana Cristina Cerqueira comentou sobre a atual situação do Mercado São Sebastião. "A situação é lamentável. Urbanização precária, ruas sujas e esburacadas, falta de iluminação, segurança, enfim total abandono”, destacou Cristina Cerqueira. Outra questão abordada pela Superintendente Executiva da ADERJ foi o período para a carga e descarga de mercadorias. "O período permitido é muito curto, causando dificuldades na logística e prejuízos na distribuição, já que muitas vezes não é possível descarregar as mercadorias nos clientes, no prazo estabelecido", disse.