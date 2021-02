Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto. Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 15:28

Rio - O caso das seringas sem imunizante terá mais uma capítulo em breve. Uma residente do Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto, localizado no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio, acusada pela técnica de enfermagem Adenilde Lourenço da Silva de ser a culpada pela aplicação da 'vacina de vento' na idosa de 85 anos, prestará depoimento nesta segunda-feira. Segundo a técnica, a residente que era responsável por colocar o líquido dentro das seringas.

O acontecido acabou virando caso de polícia após a filha da idosa rever o vídeo gravado pela família no momento da vacinação, no dia 27 de janeiro. Ao prestar a atenção nas imagens, ela percebeu que a seringa estava vazia e sem o líquido imunizante.

A residente recebeu uma intimação nesta sexta-feira, para prestar depoimento na 12ª DP (Ipanema), assim como a filha da idosa, que também deverá comparecer à delegacia na segunda.

Na última quinta-feira, Adenilde Lourenço da Silva, que trabalhou por 11 meses na unidade de saúde, prestou depoimento por duas horas para os agentes da 12ª DP. Durante a conversa, a técnica admitiu que houve uma mudança nos protocolos de aplicação da vacina na idosa. Ela teria dito que naquele dia não estava colocando o líquido imunizante nas seringas, mas sim a residente.

Adenilde teria informado que assim que pegou a seringa dentro de uma caixa de gelo, notou que havia algo de errado, mas preferiu não comunicar o fato a enfermeira chefe. O caso foi encaminhado para a unidade de saúde e começou a ser investigado pela Polícia Civil sob a suspeita de crime de peculato.

A técnica foi afastada do cargo pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) diante da denúncia de irregularidade na aplicação da vacina. A SES também informou que a idosa teve a vacina reaplicada e que uma sindicância foi aberta para apurar o ocorrido.