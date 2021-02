SuperVia terá nova grade de horários Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 10:36

Rio - As passagens de trem no Rio de Janeiro custarão mais caro a partir desta terça-feira (23), passando de R$ 4,70 para R$ 5. O valor inicial proposto pela Supervia era de 5,90, mas a empresa e o governo do estado chegaram a um acordo, o que reduziu o valor do reajuste.

Segundo a concessionária, os passageiros que compraram cartões unitários ou pré-pagos vão precisar desembolsar a diferença na hora de embarcar.

Publicidade

Ainda de acordo com a Supervia, a empresa está com um prejuízo de R$ 340 milhões desde março do ano passado.

As negociações de reajuste entre o estado e a Supervia tinha como objetivo definir um valor tarifário mais adequado para o atual cenário socioeconômico, gravado pela pandemia de Covid-19, minimizando o impacto no bolso do consumidor.