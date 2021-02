MC Poze do Rodo Reprodução

Publicado 23/02/2021 11:44 | Atualizado 23/02/2021 12:11

fotogaleria Rio - O deputado Filippe Poubel (PSL) comunicou aos órgãos de Segurança Pública do Rio de Janeiro ter recebido novas ameaças de morte após denunciar um show do MC Poze do Rodo.

Segundo informações, as mensagens teriam sido enviadas por três diferentes perfis às redes sociais do deputado após Filippe Poubel solicitar à Secretaria de Polícia Civil, comando geral da Polícia Militar e ao 25º BPM medidas para impedir a participação de MC Poze do Rodo no evento "Fim de Tarde", marcado para o próximo dia 7 de março em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Em vídeo nas suas redes sociais, Poubel pediu a mobilização das autoridades policiais relatando que no ano passado o mesmo MC Poze convocou seguidores para um baile funk, também em Cabo Frio, para comemorar os 13 anos da facção criminosa Comando Vermelho. Em 2020, o deputado formalizou denúncias à Polícia Civil por conta de apologia ao crime e facção criminosa praticados pelo funkeiro que culminaram em seu indiciamento.



Após os recentes apelos de Poubel às autoridades policiais, os organizadores do evento "Fim de Tarde" anunciaram o cancelamento do show do MC no dia 7 de março.



As três recentes ameaças de morte sofridas por Filippe Poubel foram registradas à Secretaria de Polícia Civil, comando geral da Polícia Militar, presidência da Assembleia Legislativa do Rio, Comissão de Segurança da Alerj e Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática.



Desde 2019, o deputado Filippe Poubel está sob proteção do Estado, após a Polícia Civil identificar, através de escutas, alto risco contra a sua vida.

"Criminosos não me intimidam, confio em nossas forças de segurança e na investigação das autoridades policiais para colocar na cadeia esses vagabundos que ameaçam cidadãos de bem, aliciam crianças e exaltam facções criminosas. Continuarei meu trabalho de denunciar, vigilante e temente a Deus", afirmou o parlamentar.

Procurada pelo DIA, o MC Poze não se manifestou até o momento de finalização desta matéria.

Todos os órgãos a quem o deputado fez a denuncia também foram procurados, mas ninguém retornou até agora.