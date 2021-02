Pantera, 2 anos, foi levada por um criminoso no assalto Foto: Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 13:04 | Atualizado 23/02/2021 13:07

Rio - A família da cachorrinha Pantera, 2 anos, segue nas buscas para encontrar o animal. Ricardo Torres, 54 anos, contou que a cadela foi levada no último sábado, em um assalto em Senador Vasconcelos, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Pantera estava dentro do carro e foi levado por criminosos.

Ricardo contou que recebeu algumas informações e fotos de cachorras parecidas. "Fui até ver uma, mas não era", lamentou.

Pantera é uma cadela pinscher, com manchas marrons no corpo. Caso tenha informações sobre a cadelinha, basta entrar em contato com a família pelo número 991094349.



O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).