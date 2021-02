Rosiene do Sacramento Vieira é suspeita de participar do crime de sequestro e extorsão ocorrido no mês de janeiro de 2020 Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 15:46

Rio - Policiais civis cumpriram, nesta terça-feira (23), um mandado de prisão preventiva contra Rosiene do Sacramento Vieira, suspeita de sequestro e extorsão, em janeiro de 2020, em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) encontraram a mulher em local próximo a 33ª DP (Realengo).

fotogaleria

Publicidade

Durante as investigações, a DAS descobriu que Rosiene planejou o sequestro de um morador da Vila Vintém, em Realengo, com outras duas pessoas. Entre elas, os agentes citam um homem chamado Marcos Vinícius como o responsável por dopar e sequestrar a vítima. O suspeito foi até a casa da vítima após marcar um encontro pelo Facebook, retirando-a de sua residência amordaçada e algemada.

Segundo a DAS, Marcos Vinícius levou a vítima para o motel Top-Kap, na Avenida Brasil, altura de Bangu, enquanto negociava o pagamento do resgate. Os criminosos, inicialmente, cobraram uma quantia de R$ 300 mil pelo resgate da vítima, porém, reduziram o valor para R$ 50 mil após negociações.

Publicidade

O pagamento de uma parte deste valor foi feito em local nas proximidades do motel e, assim, a vítima foi posta em liberdade.

Um agente da DAS informou que as investigações apontam como motivação do crime o fato de que Marcos Vinícius estaria precisando de dinheiro, após ter sido expulso da comunidade de Vila Vintém, por praticar roubos. Segundo a DAS, Marcos Vinícius era integrante do tráfico na comunidade e, com a expulsão, perdeu sua fonte de renda.