Foto: Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 15:18

Rio - Policiais militares trocaram tiros com suspeitos, na madrugada desta quinta-feira, na comunidade Morro do Pinto, no Santo Cristo, Região Central. Um dos criminosos foi baleado e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Com ele, foi apreendido um fuzil calibre 5.56 mm. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a assessoria da Secretaria de Estado de Polícia Militar, os agentes da 1ªUPP/5ºBPM Providência estavam fazendo um patrulhamento no local. O grupo teria sido atacado por criminosos armados.