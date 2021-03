Rio de Janeiro

PM apontado como chefe de quadrilha de furto de petróleo já foi condenado por furto de fios

Marcelo Queiroz dos Anjos, lotado na Ajudância Geral, no QG da PM, está foragido. A Polícia Civil foi até o endereço do oficial, na Vila da Penha, na Zona Norte do Rio, mas ele não foi encontrado

Publicado 02/03/2021 08:03 | Atualizado há 18 minutos