Até o momento, não há ocorrências envolvendo prisões, apreensões ou relatos de possíveis feridos. Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 11:30

Rio - Moradores do Morro do Turano acordaram, nesta manhã de terça-feira (02), ao som de intenso tiroteio na região. As páginas Onde Tem Tiroteio e Fogo Cruzado registraram troca de tiros em Rio Comprido, Zona Norte do Rio, na região da comunidade, por volta das 6h.

Tiros nas proximidades do Morro do Turano, no Rio Comprido (06:23) #TirosRJ #FogoCruzadoRJ — Fogo Cruzado RJ (@fogocruzadoapp) March 2, 2021

OTT-RJ INFORMA:



02/03 - 06:25h

Tiros na Tijuca, morro do Turano, localidade Matinha. Atenção na região. #OTTRJ — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) March 2, 2021

Em uma atualização mais recente do aplicativo Fogo Cruzado, também foram ouvidos disparos na Rua do Bispo, em Rio Comprido, por volta das 7h33.

Tiros na Rua do Bispo, no Rio Comprido (07:33) #TirosRJ #FogoCruzadoRJ — Fogo Cruzado RJ (@fogocruzadoapp) March 2, 2021

A Polícia Militar informou que agentes da UPP (Turano) realizavam um policiamento na comunidade da Zona Norte quando homens armados fizeram disparos contra as equipes.

Ainda segundo a PM, os policiais conseguiram se abrigar e não houve revide ao ataque. Os agentes não realizaram nenhuma prisão ou apreensão no local. Até o presente momento, não há relatos de possíveis feridos.