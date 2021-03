Fotos dos equipamento apreendidos pela Polícia Civil. Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 11:06

Rio - Policiais Civis da delegacia do consumidor (Decon) interditaram, nesta segunda-feira (01), duas clínicas de estética na cidade de Queimados, na Baixada Fluminense. No local, os procedimentos eram realizados sem qualquer proteção aos consumidores. As responsáveis pelos estabelecimentos foram conduzidas até a sede da especializada e irão responder por crimes contra o consumidor.



Os agentes realizaram a ação em cumprimento a normativa do Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução nº 56, de 9 de novembro de 2009, que proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta (UV).