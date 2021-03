Eduardo Paes confirma que Prefeitura do Rio aderiu ao consórcio de municípios para a compra de vacinas Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 02/03/2021 14:12 | Atualizado 02/03/2021 15:37

Rio - O prefeito Eduardo Paes confirmou, nesta terça-feira, que aderiu ao consórcio de municípios para a compra unificada de vacinas contra a covid-19. Em uma foto publicada na sua conta pessoal do Twitter, o prefeito mostrou um documento de termo de interesse assinado por ele.

Mais de 100 cidades brasileiras já aderiram ao consórcio que tem como frente os prefeitos dos respectivos municípios. A expectativa é que com essa adesão, a cidade do Rio consiga mais agilidade no processo de imunização. Até o começo da tarde desta terça-feira, a cidade já havia vacinado 363.332 pessoas.



O consórcio público será regulamentado pela Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e Decreto Federal número 6.017, de 17 de janeiro de 2007".

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que considera o Programa Nacional de Imunizações (PNI) uma grande conquista do SUS e trabalhará sempre pelo seu fortalecimento, apoiando a negociação do Ministério da Saúde junto aos maiores produtores de vacina do mundo.

"No entanto, diante da emergência da situação, a SMS trabalha também em outras frentes para garantir o abastecimento de doses e a vacinação de sua população. Desta forma, o Rio participa do consórcio voltado à compra direta das vacinas pelos municípios, caso a aquisição pelo MS não se confirme".

Rio começa vacinação de idosos a partir de 79 anos

O município do Rio começou, nesta segunda-feira, a vacinar idosos a partir dos 79 anos de idade. A imunização será realizada nos três primeiros dias de março. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que os idosos sigam o cronograma inicial e compareçam nos locais nos horários divulgados.

A imunização nesses três dias estão previstas para clínicas da família, centros municipais de saúde, além dos postos montados no Planetário da Gávea, no Museu da República (Catete), no Tijuca Tênis Clube e na Igreja Nossa Senhora do Rosário (Leme). De acordo com o calendário divulgado pelo prefeito, nesta segunda-feira (1), a vacinação vai do meio-dia às 17h, enquanto na terça-feira (2) e na quarta-feira (3), vai acontecer das 8h às 17h.