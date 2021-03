Por O Dia

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira (2), um cartaz para ajudar a Delegacia de Repressão às Ações Organizadas Criminosas e Inquéritos Especiais (Draco - IE), com informações que possam levar à prisão de André Costa Barros, o André Boto, de 35 anos. Ele é suspeito de extorquir comerciantes e moradores dos bairros Curicica, Recreio dos Bandeirantes e Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. André já é considerado foragido da Justiça.

Segundo as investigações da especializada, o criminoso teria feito recentemente uma harmonização facial, com a intenção de despistar as autoridades.O miliciano também é investigado pela construção de prédios do grupo paramilitar do qual ele seria um dos integrantes. Em dezembro do ano passado, no Recreio dos Bandeirantes, a polícia interditou a construção de um prédio com 37 unidades. A obra não tinha responsável técnico e não tinha autorização dos órgãos competentes. As vendas renderiam aos proprietários cerca deContra ele consta um mandado de prisão, expedido pela, pelos crimes de: Tráfico de Drogas e Condutas Afins, com aumento de pena por Tráfico Ilícito de Drogas, Inciso I E IV e Crime Culposo.recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).O Anonimato é Garantido.está encarregada das investigações.