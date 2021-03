Eduardo Paes Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 17:35 | Atualizado 02/03/2021 17:48

Rio - O prefeito Eduardo Paes informou, nesta terça-feira, que apesar do "resultado positivo" de casos da doença no município, medidas de relaxamento não serão tomadas no momento. Em uma foto publicada na sua conta pessoal do Twitter à tarde, o prefeito mostrou que houve uma queda de 68,3% dos casos graves da doença entre janeiro e fevereiro, em comparação com novembro e dezembro de 2020.



"Isso é o que temos por enquanto. Precisamos ficar atentos. Caso os números mudem para pior ou melhor podemos aumentar ou diminuir as restrições. Depende da atitude e consciência de todos. Acompanhamos de perto e com preocupação as novas cepas e o que se passa em outros lugares do Brasil. Esse é um retrato do momento. Positivo mas que não permite relaxamento", disse o prefeito do Rio.



Publicidade



Ainda nesta terça-feira , Eduardo Paes confirmou que aderiu ao consórcio de municípios para a compra unificada de vacinas contra a covid-19.

Mais de 100 cidades brasileiras já aderiram ao consórcio que tem como frente os prefeitos dos respectivos municípios. A expectativa é que com essa adesão, a cidade do Rio consiga mais agilidade no processo de imunização. Até o começo da tarde desta terça-feira, a cidade já havia vacinado 363.332 pessoas.



Publicidade

Rio começa vacinação de idosos a partir de 79 anos



O município do Rio começou, nesta segunda-feira, a vacinar idosos a partir dos 79 anos de idade. A imunização será realizada nos três primeiros dias de março. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que os idosos sigam o cronograma inicial e compareçam nos locais nos horários divulgados.



Publicidade

A imunização nesses três dias estão previstas para clínicas da família, centros municipais de saúde, além dos postos montados no Planetário da Gávea, no Museu da República (Catete), no Tijuca Tênis Clube e na Igreja Nossa Senhora do Rosário (Leme). De acordo com o calendário divulgado pelo prefeito, nesta segunda-feira (1), a vacinação vai do meio-dia às 17h, enquanto na terça-feira (2) e na quarta-feira (3), vai acontecer das 8h às 17h.