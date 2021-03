Prefeitura divulgou novo calendário nesta terça-feria (2) Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 18:28 | Atualizado 02/03/2021 19:19

Rio - O prefeito Eduardo Paes divulgou, no início da noite desta terça-feira, o novo calendário de vacinação do município. A partir de quarta-feira (3), a imunização da terceira idade vai acelerar na cidade. Em uma publicação na sua conta pessoal do Twitter, Paes informou que o cronograma será cumprido caso não ocorra atraso na entrega das vacinas.

"Hoje recebemos um cronograma de entregas da vacina. Sendo cumprido, abaixo segue o novo cronograma de vacinação da prefeitura do Rio. Até amanhã estaremos vacinando pessoas com 79 anos e na quinta, sexta e sábado pessoas com 78 anos. Semana que vem prosseguimos como abaixo", disse o prefeito do Rio.

Calendário foi divulgado nesta terça-feira (2) Divulgação

Confira onde se vacinar na da cidade:

. Clínicas da Família;

. Centros municipais de saúde;

. Planetário da Gávea;

. Museu da República (Catete);

. Tijuca Tênis Clube;

. Igreja Nossa Senhora do Rosário (Leme);

. Drive thru da Uerj;

. Drive thru do Parque Olímpico.

Rio adere ao consórcio de municípios para a compra de vacinas



Eduardo Paes confirmou, nesta terça-feira, que aderiu ao consórcio de municípios para a compra unificada de vacinas contra a covid-19 . Em uma foto publicada na sua conta pessoal do Twitter, o prefeito mostrou um documento de termo de interesse assinado por ele.

Mais de 100 cidades brasileiras já aderiram ao consórcio que tem como frente os prefeitos dos respectivos municípios. A expectativa é que com essa adesão, a cidade do Rio consiga mais agilidade no processo de imunização. Até o começo da tarde desta terça-feira, a cidade já havia vacinado 363.332 pessoas.

Cronograma de distribuição da vacina do Butantan

O Ministério da Saúde informou que está elaborando o cronograma de distribuição da nova remessa de vacinas do Instituto Butantan. Até o último domingo (28), o Programa Nacional de Imunizações (PNI) recebeu do instituto 2,5 milhões de doses - das 2,7 milhões esperadas. A previsão é de que as vacinas comecem a ser enviadas de forma proporcional e igualitária a todos os estados e Distrito Federal até o fim desta semana.

Além de mais doses do Butantan, novos lotes da vacina AstraZeneca/Oxford estarão disponíveis ao PNI em março. A previsão é de que sejam entregues ao Ministério da Saúde 12,9 milhões de doses produzidas na Fiocruz e outros 4 milhões importadas da Índia. Também para março, o Brasil negocia o recebimento da primeira leva de vacinas do consórcio Covax Facility - 2,6 milhões de doses da AstraZeneca.

Na semana passada, o Ministério da Saúde distribuiu mais 3,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Para o Rio de Janeiro foram enviadas 314,8 mil doses, sendo 196 mil doses da AstraZeneca/Oxford e 118.800 doses da vacina do Instituto Butantan. O quantitativo dessa última entrega, por estado, está disponível noterceiro informe técnico.