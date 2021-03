Crédito: Divulgação / MPF

02/03/2021

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) notificou, nesta terça-feira, o superintendente do Ibama no Rio de Janeiro a reestabelecer os cuidados de animais silvestres resgatados e a soltura dos animais saudáveis que estão no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica, Região Metropolitana. A recomendação do órgão aconteceu pelo aumento do número de mortes dos animais no local por causa da falta de cuidadores do Cetas-RJ. Cerca de 600 animais foram a óbito em quatro meses.

Apesar de ser o único local público do Estado, o centro não está recebendo os animais silvestres apreendidos, debilitados, feridos ou filhotes abandonados. O número de animais devolvidos à natureza foi reduzido em 2020 e 2021, mesmo com muitos animais da fauna aguardando há meses pela soltura.



Outra irregularidade identificada pelo MPF foi o fornecimento de alimento para os animais interrompido por um ano. Os animais só sobreviveram por causa de doações de instituições privadas obtidas pelo MPRJ.

O Ibama deve restabelecer o serviço de tratadores dos animais, que foi interrompido em janeiro. Também deve garantir a limpeza e manutenção permanentes do local e assegurar a continuidade do serviço de alimentação e tratamento veterinário dos animais que se encontram no centro. A Superintendência do Ibama tem até dez dias para informar sobre as providências adotadas para dar cumprimento à recomendação do MPF.