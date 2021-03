Hospital modular de Nova Iguaçu Carlos Magno / Governo do Rio

Publicado 02/03/2021 19:00

Rio - O governador em exercício do Rio Cláudio Castro marcou para o dia 15 de abril a inauguração do Hospital Modular de Nova Iguaçu. O anúncio foi feito durante visita à unidade nesta terça-feira como parte das agendas do Governo Presente Baixada.

O hospital contará com 150 leitos, sendo 90 de enfermaria e 60 de UTI. Todos serão destinados exclusivamente ao tratamento de pacientes com a covid-19. Após a pandemia, as vagas serão utilizadas como leitos de retaguarda para a Baixada.

"Dia 15 de abril, uma quinta-feira, às 17h. Conversei com o Chaves e esta é a data para a inauguração da unidade. É um triste capítulo da história do Rio que precisamos virar a página. Precisamos fazer com que essa unidade seja um legado para a população. Temos uma unidade completa aqui que precisa atender o povo da Baixada Fluminense", afirmou Castro.

Na ocasião, ele também anunciou que o equipamento, construído pelo Governo do Estado, passa a se chamar Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz em homenagem ao médico que morreu vítima da covid-19 no ano passado, aos 66 anos.

"Recebemos a notícia com muita emoção porque é um reconhecimento enorme você receber o nome de um hospital, ainda mais uma unidade enorme como essa. O Ricardo foi alguém que viveu para a medicina desde dos seus 17 anos e ficaria muito feliz de saber que uma região como a Baixada terá uma unidade com o nome dele, principalmente dedicada ao combate da covid", explicou Denise Cruz, viúva do médico.