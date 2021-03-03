Prefeito e secretário municipal de Educação acompanham início da nova etapa do ensino presencial em escola de São Cristóvão
Prefeito e secretário municipal de Educação acompanham início da nova etapa do ensino presencial em escola de São CristóvãoDivulgação/ Prefeitura do Rio
Por O Dia
Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, acompanharam o início da nova etapa do retorno das aulas presenciais, na manhã desta quarta-feira, na Escola Municipal João de Camargo, em São Cristóvão, na Zona Norte. A unidade é uma das 82 escolas da Prefeitura que reabriram as portas para os estudantes e, com isso, totalizou 120 unidades escolares, distribuídas por todas as regiões.
A próxima fase está prevista para início no dia 17 para alunos do 3º ao 5º anos, 6º Ano Carioca, 9º Ano e Carioca II. E a fase 3, para alunos de creche, 6º ao 8º anos, Educação de Jovens e Adultos e Classe Especial, começa a partir do dia 31.
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Para evitar aglomerações tanto dentro quanto fora das salas, a escola João de Camargo dividiu as turmas em três grupos: A, B e C. Cada um vai frequentar as aulas em dias alternados da semana. Também foi instalada no pátio uma estação de higienização para as crianças lavarem as mãos, antes de seguirem para o refeitório ou para as salas.
"Temos crianças que passaram o ano inteiro sem qualquer possibilidade de frequentar a escola e a gente sabe que isso tem um impacto na educação e na vida delas. Estamos fazendo um esforço, sabemos que é um momento de pandemia, de dificuldade, mas desde o início temos dito isso: a escola vai ser sempre a primeira a abrir e a última a fechar", disse o prefeito, que ao lado do secretário de Educação percorreu a unidade para verificar toda a infraestrutura.
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O prefeito ressaltou que este retorno gradual das aulas presenciais foi cuidadosamente bem estruturado. E que todas as medidas de proteção foram garantidas, de acordo com o protocolo sanitário aprovado pelo Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19, como o distanciamento social, uso de máscaras e a higienização das mãos com álcool em gel.
"Fizemos tudo com muito critério e cuidado para que as unidades estivessem prontas para receber esses alunos. Nada foi feito de forma assoberbada e irresponsável. Nossa proposta foi proteger funcionários, professores e alunos, e permitir que essas crianças pudessem ter direito a um futuro melhor", afirmou Paes.
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Nesta primeira fase, as aulas foram direcionadas para alunos da pré-escola, 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Com as novas unidades em funcionamento, serão atendidos 23,5 mil estudantes. Vale lembrar que o retorno é opcional e cabe aos pais e responsáveis a decisão de levar os alunos.
Quem não estiver na escola vai estudar regularmente pelo modo remoto. O retorno às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino começou no dia 24 de fevereiro. "Para que uma escola esteja apta, ela precisa seguir, pelo menos, três elementos muito importantes. Primeiro são as adequações de infraestrutura que o espaço requer. Em segundo está a retomada de serviços essenciais, como limpeza, merendeiras, internet, entre outros. E, em terceiro, a disponibilidade de pessoal, que a gente vem fazendo junto ao setor de recursos humanos da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação", explicou o secretário Ferreirinha.

Maioria dos pais apoia a volta às aulas presenciais

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, uma pesquisa com os responsáveis pelos estudantes das 120 escolas já reabertas mostrou que 82% deles preferem a volta às aulas presenciais. É o que pensa o motoboy Gutierre de Oliveira, pai do menino Augusto, de 5 anos, aluno do 1° ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal João de Camargo. Ele contou que o garoto ficou tão ansioso pelo retorno às aulas que nem dormiu direito.
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"Em casa, ele fica entediado, agitado, foi o primeiro a acordar hoje. O Augusto é muito comunicativo, gosta de se enturmar com as outras crianças. Como é filho único e a gente mora afastado dos parentes, não temos com quem deixá-lo para ir trabalhar. Essa volta às aulas vai fazer muito bem a ele", disse o pai, que junto com o menino foram os primeiros a chegar à escola, muito antes do horário de entrada, às 8h.
A doméstica Josefa Santiago dos Santos também comemorou a volta às aulas do filho Davi Salvador dos Santos, de 5 anos, outro que estuda no 1° ano da escola de São Cristóvão. "Ele não queria fazer as atividades em casa, fica muito agitado e só quer brincar. Na escola, precisa ficar concentrado nos estudos e a gente fica mais tranquilo para ir trabalhar", contou Josefa.

Ensino remoto

Desde o início do ano letivo, no dia 8 de fevereiro, os estudantes da rede municipal podem conferir as videoaulas elaboradas e apresentadas por professores da rede municipal. O Rioeduca na TV vai ao ar pelo sinal aberto da TV Escola (canal 2.3) e também pela TV fechada: NET/Claro (canal 15), Claro TV (canal 8), Oi TV (canal 25), Sky (canal 21) e Vivo (canal 7). As videoaulas de Rioeduca na TV também ficam disponíveis no canal da MultiRio no YouTube (www.youtube.com/multiriosme). Além disso, no Portal MultiRio, uma área especial (http://multi.rio/rioeducanatv) reúne informações sobre o Rioeduca na TV, como a programação, e conteúdos relacionados.

Online

A SME disponibiliza o aplicativo Rioeduca em casa, que poderá ser baixado em smartphones dos estudantes e responsáveis, disponível para IOS e Android. O acesso é gratuito, pois a Secretaria de Educação irá patrocinar os dados para os alunos. Estudantes que não têm equipamentos para acessar a internet ou morem em áreas sem cobertura, vão receber o material didático impresso, o Material Rioeduca, e, em algum momento, irão às escolas deixar as atividades didáticas. Caso o aluno tenha alguma dúvida, ela será respondida na próxima vez em que ele for à escola buscar suas atividades didáticas.

Escolas que retomaram o ensino presencial em 03/03/2021

1- EDI PROFESSORA SARITA KONDER - LARANJEIRAS
2- EM MANO DÉCIO DA VIOLA CURICICA - JACAREPAGUÁ
3- EM DENISE MARIA TORRES - TAQUARA
4- EM GASTÃO MONTEIRO MOUTINHO - TAQUARA
5- EM PROFESSORA DIDIA MACHADO FORTES - BARRA DA TIJUCA
6- EM ALPHONSUS DE GUIMARAENS - CIDADE DE DEUS
7- EM HAYDEA VIANNA FIUZA DE CASTRO - SANTA CRUZ
8- EM FRANKLIN TÁVORA - PACIÊNCIA
9- EM PONTE DOS JESUÍTAS - SANTA CRUZ
10- EM RICARDO BRENTANI - SANTA CRUZ
11- CIEP MAJOR MANUEL GOMES ARCHER - PACIÊNCIA
12- EM JULIANO MOREIRA - TAQUARA
13- EM PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO LORETO FREGUESIA - JACAREPAGUÁ
14- EM JOSÉ JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR - PRAÇA SECA
15- EM MADRE TEREZA DE CALCUTÁ CURICICA - JACAREPAGUÁ
16- EM ROBERTO BURLE MARX - CURICICA
17- CIEP PABLO NERUDA - TAQUARA
18- CIEP COMPOSITOR DONGA - TAQUARA
19- CIEP MARGARET MEE - RECREIO DOS BANDEIRANTES
20- EM AUGUSTO MAGNE - CIDADE DE DEUS
21- EM PROFESSORANDA LEILA BARCELLOS DE CARVALHO - CIDADE DE DEUS
22- EM FREDERICO EYER - CIDADE DE DEUS
23- EM COLLECHIO - BANGU
24- EM PROFESSORA IVONE NUNES FERREIRA - SENADOR/ CAMARÁ
25- EDI RAFAEL PEREIRA DA SILVA - PADRE MIGUEL
26- EDI PROFESSOR ANTONIO FLAVIO PIERUCCI - SENADOR CAMARÁ
27- EM JOSÉ PANCETTI - REALENGO
28 - EM CARLOS MAUL - REALENGO
29 - EM ATENAS - COSMOS
30 - EM LYCIO DE SOUZA CARVALHO - INHOAÍBA
31 - EM RAYMUNDO CORRÊA - CAMPO GRANDE
32 - EM PROFESSOR MANUEL SAID ALI - CAMPO GRANDE
33 - EDI JOARI - CAMPO GRANDE
34 - EM VIVALDO RAMOS DE VASCONCELOS - PACIÊNCIA
35 - EM PREFEITO JOÃO CARLOS VITAL - SANTA CRUZ
36 - EM OTELO DE SOUZA REIS - SANTA CRUZ
37 - EM PROFESSORA MARIA SANTIAGO - SANTA CRUZ
38 - EM PROFESSOR DARCY ARAÚJO DE MIRANDA - SANTA CRUZ
39 - EM MIGUEL CALMON - PACIÊNCIA
40 - EM ESPANHA - PACIÊNCIA
41- EM RIBEIRO COUTO - PACIÊNCIA
42 - EM PROFESSORA LEILA MEHL MENEZES DE MATTOS - SANTA CRUZ
43 - EM ROBERTO COELHO - SANTA CRUZ
44 - EM MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO - SANTA CRUZ
45 - EM MARIO LAGO - SANTA CRUZ
46 - EM MARIA DE JESUS OLIVEIRA - SANTA CRUZ
47 - EM PROFESSOR FRANCISCO JOSÉ ANTÔNIO - SANTA CRUZ
48 - EM WALQUIR PEREIRA - NOVA SEPETIBA - SANTA CRUZ
49 - CM DJANIRA MARIA RAMOS - PACIÊNCIA
50 - EDI MEDALHISTA OLÍMPICA POLIANA OKIMOTO - SANTA CRUZ
51 - EDI MEDALHISTA OLÍMPICO ERLON DE SOUZA SILVA - SANTA CRUZ
52 - EM PROFESSORA ELISA JOAQUINA DALTRO PEIXOTO - PEDRA DE GUARATIBA
53 - CIEP ALMIR BONFIM DE ANDRADE - VILA VALQUEIRE
54 - CM TIA MARIA - TIJUCA
55 - EM CAPITÃO DE FRAGATA DIDIER BARBOSA VIANNA - TAUÁ
56 - EM RODRIGO OTÁVIO - MONERÓ (ILHA DO GOVERNADOR)
57 - EM MAESTRO FRANCISCO BRAGA - PORTUGUESA
58 - EM JOÃO DE CAMARGO - SÃO CRISTÓVÃO
59 - EM MESTRE WALDEMIRO - SÃO CRISTÓVÃO
60 - CIEP PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE - VILA ISABEL
61 - EDI ANÍSIO TEIXEIRA - PILARES
62 - EDI PRESIDENTE KENNEDY - RIACHUELO
63 - EM NERVAL DE GOUVEIA - RAMOS
64 - EM EDMUNDO LINS - RAMOS
65 - EM PRESIDENTE EURICO DUTRA - PENHA
66 - EM ARIOSTO ESPINHEIRA - PENHA
67 - EM PROFESSOR AUGUSTO MOTTA - PENHA CIRCULAR
68 - EM JOÃO DE DEUS - PENHA CIRCULAR
69 - EM LUÍS CARLOS DA FONSECA - MADUREIRA
70 - EM PROFESSOR ZITUO YONESHIGUE - RICARDO DE ALBUQUERQUE
71 - EM PIAUÍ - GUADALUPE
72 - CIEP DR. ADELINO DA PALMA CARLOS - PRAÇA SECA
73 - EM CÂNDIDO PORTINARI - PITANGUEIRAS
74 - EM ABEILARD FEIJÓ - COCOTÁ (ILHA DO GOVERNADOR)
75 - EM ROTARY - FREGUESIA (ILHA DO GOV.)
76 - EM DARCY VARGAS - GAMBOA
77 - EM BENJAMIM CONSTANT - SANTO CRISTO
78 - EM GENERAL MITRE - SANTO CRISTO
79 - EM FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI - SANTO CRISTO
80 - CM LADEIRA DOS FUNCIONÁRIOS - CAJU
81 - EDI PARQUE DA ALEGRIA - CAJU
82 - EM ESTADOS UNIDOS – CATUMBI


Escolas que retornaram presencialmente no dia 24/2:

1- EM MARECHAL ESPERIDIÃO ROSAS - CAJU
2 - EM MEM DE SÁ - RIO COMPRIDO
3 - EM PEREIRA PASSOS - RIO COMPRIDO
4 - EM HUMBERTO DE CAMPOS - MANGUEIRA
5 - EM EDUCANDÁRIO ROMÃO DE MATTOS DUARTE - FLAMENGO
6 - EM VITAL BRASIL - CATETE
7 - EM BOMBEIRO GERALDO DIAS - TIJUCA
8 - EM FREI CASSIANO - TIJUCA
9 - EM MÁRIO FACCINI - ALTO DA BOA VISTA
10 - EM PROFESSOR AFONSO VÁRZEA -INHAÚMA
11 - EM JOSÉ EDUARDO DE MACEDO SOARES - LINS DE VASCONCELOS
12 - EM MEDEIROS E ALBUQUERQUE - ENGENHO NOVO
13 - EM WALT DISNEY - RAMOS
14 - EM CLÓVIS BEVILÁQUA - OLARIA
15 - EM SUÍÇA - PENHA
16 - EM SÃO JOÃO BATISTA - CORDOVIL
17 - EM PRESIDENTE GRONCHI - JARDIM AMÉRICA
18 - EM ALBERT SABIN - VILA DA PENHA
19 - EM MÁRIO PENNA DA ROCHA - HONÓRIO GURGEL
20 - EM MOZART LAGO – OSWALDO CRUZ
21 - EM ROSTHAM PEDRO DE FARIAS - CAVALCANTE
22 - EM MAURICE MAETERLINCK - GUADALUPE
23 - EM PROFESSOR ESCRAGNOLLE DÓRIA - PAVUNA
24 - EM TEMISTOCLES DALMÁCIO PEREIRA - BARROS FILHO
25 - EM LINCOLN BICALHO ROQUE- CURICICA
26 - EM GOLDA MEIR - BARRA DA TIJUCA
27 - CIEP JOÃO BATISTA DOS SANTOS - CIDADE DE DEUS
28 - EM SANTA FRANCISCA XAVIER CABRINI - SENADOR CAMARÁ
29 - EM FERNANDO MAXIMILIANO - SANTÍSSIMO
30 - EM RAUL FRANCISCO RYFF - SENADOR CAMARÁ
31 - EM PROFESSOR LAURO TRAVASSOS - REALENGO
32 - EM ALBERTO NEPOMUCENO - COSMOS
33 - EM MIGUEL DE LARREINAGA - CAMPO GRANDE
34 - EM COMUNIDADE JARDIM PEDREGOSO - CAMPO GRANDE
35 - EM PROf DIONE FREITAS FELISBERTO DE CARVALHO - SANTA CRUZ
36 - EM RIVADÁVIA MANOEL PINTO - GUARATIBA
37 - EM PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - JARDIM GUANABARA – ILHA DO GOVERNADOR
38 - EM ANITA GARIBALDI - BAIRRO GALEÃO – ILHA DO GOVERNADOR