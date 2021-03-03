Maioria dos pais apoia a volta às aulas presenciais
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, uma pesquisa com os responsáveis pelos estudantes das 120 escolas já reabertas mostrou que 82% deles preferem a volta às aulas presenciais. É o que pensa o motoboy Gutierre de Oliveira, pai do menino Augusto, de 5 anos, aluno do 1° ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal João de Camargo. Ele contou que o garoto ficou tão ansioso pelo retorno às aulas que nem dormiu direito.
Ensino remoto
Desde o início do ano letivo, no dia 8 de fevereiro, os estudantes da rede municipal podem conferir as videoaulas elaboradas e apresentadas por professores da rede municipal. O Rioeduca na TV vai ao ar pelo sinal aberto da TV Escola (canal 2.3) e também pela TV fechada: NET/Claro (canal 15), Claro TV (canal 8), Oi TV (canal 25), Sky (canal 21) e Vivo (canal 7). As videoaulas de Rioeduca na TV também ficam disponíveis no canal da MultiRio no YouTube (www.youtube.com/multiriosme). Além disso, no Portal MultiRio, uma área especial (http://multi.rio/rioeducanatv) reúne informações sobre o Rioeduca na TV, como a programação, e conteúdos relacionados.
Online
A SME disponibiliza o aplicativo Rioeduca em casa, que poderá ser baixado em smartphones dos estudantes e responsáveis, disponível para IOS e Android. O acesso é gratuito, pois a Secretaria de Educação irá patrocinar os dados para os alunos. Estudantes que não têm equipamentos para acessar a internet ou morem em áreas sem cobertura, vão receber o material didático impresso, o Material Rioeduca, e, em algum momento, irão às escolas deixar as atividades didáticas. Caso o aluno tenha alguma dúvida, ela será respondida na próxima vez em que ele for à escola buscar suas atividades didáticas.
Escolas que retomaram o ensino presencial em 03/03/2021
1- EDI PROFESSORA SARITA KONDER - LARANJEIRAS
2- EM MANO DÉCIO DA VIOLA CURICICA - JACAREPAGUÁ
3- EM DENISE MARIA TORRES - TAQUARA
4- EM GASTÃO MONTEIRO MOUTINHO - TAQUARA
5- EM PROFESSORA DIDIA MACHADO FORTES - BARRA DA TIJUCA
6- EM ALPHONSUS DE GUIMARAENS - CIDADE DE DEUS
7- EM HAYDEA VIANNA FIUZA DE CASTRO - SANTA CRUZ
8- EM FRANKLIN TÁVORA - PACIÊNCIA
9- EM PONTE DOS JESUÍTAS - SANTA CRUZ
10- EM RICARDO BRENTANI - SANTA CRUZ
11- CIEP MAJOR MANUEL GOMES ARCHER - PACIÊNCIA
12- EM JULIANO MOREIRA - TAQUARA
13- EM PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO LORETO FREGUESIA - JACAREPAGUÁ
14- EM JOSÉ JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR - PRAÇA SECA
15- EM MADRE TEREZA DE CALCUTÁ CURICICA - JACAREPAGUÁ
16- EM ROBERTO BURLE MARX - CURICICA
17- CIEP PABLO NERUDA - TAQUARA
18- CIEP COMPOSITOR DONGA - TAQUARA
19- CIEP MARGARET MEE - RECREIO DOS BANDEIRANTES
20- EM AUGUSTO MAGNE - CIDADE DE DEUS
21- EM PROFESSORANDA LEILA BARCELLOS DE CARVALHO - CIDADE DE DEUS
22- EM FREDERICO EYER - CIDADE DE DEUS
23- EM COLLECHIO - BANGU
24- EM PROFESSORA IVONE NUNES FERREIRA - SENADOR/ CAMARÁ
25- EDI RAFAEL PEREIRA DA SILVA - PADRE MIGUEL
26- EDI PROFESSOR ANTONIO FLAVIO PIERUCCI - SENADOR CAMARÁ
27- EM JOSÉ PANCETTI - REALENGO
28 - EM CARLOS MAUL - REALENGO
29 - EM ATENAS - COSMOS
30 - EM LYCIO DE SOUZA CARVALHO - INHOAÍBA
31 - EM RAYMUNDO CORRÊA - CAMPO GRANDE
32 - EM PROFESSOR MANUEL SAID ALI - CAMPO GRANDE
33 - EDI JOARI - CAMPO GRANDE
34 - EM VIVALDO RAMOS DE VASCONCELOS - PACIÊNCIA
35 - EM PREFEITO JOÃO CARLOS VITAL - SANTA CRUZ
36 - EM OTELO DE SOUZA REIS - SANTA CRUZ
37 - EM PROFESSORA MARIA SANTIAGO - SANTA CRUZ
38 - EM PROFESSOR DARCY ARAÚJO DE MIRANDA - SANTA CRUZ
39 - EM MIGUEL CALMON - PACIÊNCIA
40 - EM ESPANHA - PACIÊNCIA
41- EM RIBEIRO COUTO - PACIÊNCIA
42 - EM PROFESSORA LEILA MEHL MENEZES DE MATTOS - SANTA CRUZ
43 - EM ROBERTO COELHO - SANTA CRUZ
44 - EM MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO - SANTA CRUZ
45 - EM MARIO LAGO - SANTA CRUZ
46 - EM MARIA DE JESUS OLIVEIRA - SANTA CRUZ
47 - EM PROFESSOR FRANCISCO JOSÉ ANTÔNIO - SANTA CRUZ
48 - EM WALQUIR PEREIRA - NOVA SEPETIBA - SANTA CRUZ
49 - CM DJANIRA MARIA RAMOS - PACIÊNCIA
50 - EDI MEDALHISTA OLÍMPICA POLIANA OKIMOTO - SANTA CRUZ
51 - EDI MEDALHISTA OLÍMPICO ERLON DE SOUZA SILVA - SANTA CRUZ
52 - EM PROFESSORA ELISA JOAQUINA DALTRO PEIXOTO - PEDRA DE GUARATIBA
53 - CIEP ALMIR BONFIM DE ANDRADE - VILA VALQUEIRE
54 - CM TIA MARIA - TIJUCA
55 - EM CAPITÃO DE FRAGATA DIDIER BARBOSA VIANNA - TAUÁ
56 - EM RODRIGO OTÁVIO - MONERÓ (ILHA DO GOVERNADOR)
57 - EM MAESTRO FRANCISCO BRAGA - PORTUGUESA
58 - EM JOÃO DE CAMARGO - SÃO CRISTÓVÃO
59 - EM MESTRE WALDEMIRO - SÃO CRISTÓVÃO
60 - CIEP PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE - VILA ISABEL
61 - EDI ANÍSIO TEIXEIRA - PILARES
62 - EDI PRESIDENTE KENNEDY - RIACHUELO
63 - EM NERVAL DE GOUVEIA - RAMOS
64 - EM EDMUNDO LINS - RAMOS
65 - EM PRESIDENTE EURICO DUTRA - PENHA
66 - EM ARIOSTO ESPINHEIRA - PENHA
67 - EM PROFESSOR AUGUSTO MOTTA - PENHA CIRCULAR
68 - EM JOÃO DE DEUS - PENHA CIRCULAR
69 - EM LUÍS CARLOS DA FONSECA - MADUREIRA
70 - EM PROFESSOR ZITUO YONESHIGUE - RICARDO DE ALBUQUERQUE
71 - EM PIAUÍ - GUADALUPE
72 - CIEP DR. ADELINO DA PALMA CARLOS - PRAÇA SECA
73 - EM CÂNDIDO PORTINARI - PITANGUEIRAS
74 - EM ABEILARD FEIJÓ - COCOTÁ (ILHA DO GOVERNADOR)
75 - EM ROTARY - FREGUESIA (ILHA DO GOV.)
76 - EM DARCY VARGAS - GAMBOA
77 - EM BENJAMIM CONSTANT - SANTO CRISTO
78 - EM GENERAL MITRE - SANTO CRISTO
79 - EM FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI - SANTO CRISTO
80 - CM LADEIRA DOS FUNCIONÁRIOS - CAJU
81 - EDI PARQUE DA ALEGRIA - CAJU
82 - EM ESTADOS UNIDOS – CATUMBI
Escolas que retornaram presencialmente no dia 24/2:
1- EM MARECHAL ESPERIDIÃO ROSAS - CAJU
2 - EM MEM DE SÁ - RIO COMPRIDO
3 - EM PEREIRA PASSOS - RIO COMPRIDO
4 - EM HUMBERTO DE CAMPOS - MANGUEIRA
5 - EM EDUCANDÁRIO ROMÃO DE MATTOS DUARTE - FLAMENGO
6 - EM VITAL BRASIL - CATETE
7 - EM BOMBEIRO GERALDO DIAS - TIJUCA
8 - EM FREI CASSIANO - TIJUCA
9 - EM MÁRIO FACCINI - ALTO DA BOA VISTA
10 - EM PROFESSOR AFONSO VÁRZEA -INHAÚMA
11 - EM JOSÉ EDUARDO DE MACEDO SOARES - LINS DE VASCONCELOS
12 - EM MEDEIROS E ALBUQUERQUE - ENGENHO NOVO
13 - EM WALT DISNEY - RAMOS
14 - EM CLÓVIS BEVILÁQUA - OLARIA
15 - EM SUÍÇA - PENHA
16 - EM SÃO JOÃO BATISTA - CORDOVIL
17 - EM PRESIDENTE GRONCHI - JARDIM AMÉRICA
18 - EM ALBERT SABIN - VILA DA PENHA
19 - EM MÁRIO PENNA DA ROCHA - HONÓRIO GURGEL
20 - EM MOZART LAGO – OSWALDO CRUZ
21 - EM ROSTHAM PEDRO DE FARIAS - CAVALCANTE
22 - EM MAURICE MAETERLINCK - GUADALUPE
23 - EM PROFESSOR ESCRAGNOLLE DÓRIA - PAVUNA
24 - EM TEMISTOCLES DALMÁCIO PEREIRA - BARROS FILHO
25 - EM LINCOLN BICALHO ROQUE- CURICICA
26 - EM GOLDA MEIR - BARRA DA TIJUCA
27 - CIEP JOÃO BATISTA DOS SANTOS - CIDADE DE DEUS
28 - EM SANTA FRANCISCA XAVIER CABRINI - SENADOR CAMARÁ
29 - EM FERNANDO MAXIMILIANO - SANTÍSSIMO
30 - EM RAUL FRANCISCO RYFF - SENADOR CAMARÁ
31 - EM PROFESSOR LAURO TRAVASSOS - REALENGO
32 - EM ALBERTO NEPOMUCENO - COSMOS
33 - EM MIGUEL DE LARREINAGA - CAMPO GRANDE
34 - EM COMUNIDADE JARDIM PEDREGOSO - CAMPO GRANDE
35 - EM PROf DIONE FREITAS FELISBERTO DE CARVALHO - SANTA CRUZ
36 - EM RIVADÁVIA MANOEL PINTO - GUARATIBA
37 - EM PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - JARDIM GUANABARA – ILHA DO GOVERNADOR
38 - EM ANITA GARIBALDI - BAIRRO GALEÃO – ILHA DO GOVERNADOR