Prefeito e secretário municipal de Educação acompanham início da nova etapa do ensino presencial em escola de São Cristóvão Divulgação/ Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 12:32 | Atualizado 03/03/2021 12:44

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, acompanharam o início da nova etapa do retorno das aulas presenciais, na manhã desta quarta-feira, na Escola Municipal João de Camargo, em São Cristóvão, na Zona Norte. A unidade é uma das 82 escolas da Prefeitura que reabriram as portas para os estudantes e, com isso, totalizou 120 unidades escolares, distribuídas por todas as regiões.



A próxima fase está prevista para início no dia 17 para alunos do 3º ao 5º anos, 6º Ano Carioca, 9º Ano e Carioca II. E a fase 3, para alunos de creche, 6º ao 8º anos, Educação de Jovens e Adultos e Classe Especial, começa a partir do dia 31.

Para evitar aglomerações tanto dentro quanto fora das salas, a escola João de Camargo dividiu as turmas em três grupos: A, B e C. Cada um vai frequentar as aulas em dias alternados da semana. Também foi instalada no pátio uma estação de higienização para as crianças lavarem as mãos, antes de seguirem para o refeitório ou para as salas.

"Temos crianças que passaram o ano inteiro sem qualquer possibilidade de frequentar a escola e a gente sabe que isso tem um impacto na educação e na vida delas. Estamos fazendo um esforço, sabemos que é um momento de pandemia, de dificuldade, mas desde o início temos dito isso: a escola vai ser sempre a primeira a abrir e a última a fechar", disse o prefeito, que ao lado do secretário de Educação percorreu a unidade para verificar toda a infraestrutura.

O prefeito ressaltou que este retorno gradual das aulas presenciais foi cuidadosamente bem estruturado. E que todas as medidas de proteção foram garantidas, de acordo com o protocolo sanitário aprovado pelo Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19, como o distanciamento social, uso de máscaras e a higienização das mãos com álcool em gel.

"Fizemos tudo com muito critério e cuidado para que as unidades estivessem prontas para receber esses alunos. Nada foi feito de forma assoberbada e irresponsável. Nossa proposta foi proteger funcionários, professores e alunos, e permitir que essas crianças pudessem ter direito a um futuro melhor", afirmou Paes.

Nesta primeira fase, as aulas foram direcionadas para alunos da pré-escola, 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Com as novas unidades em funcionamento, serão atendidos 23,5 mil estudantes. Vale lembrar que o retorno é opcional e cabe aos pais e responsáveis a decisão de levar os alunos.

Quem não estiver na escola vai estudar regularmente pelo modo remoto. O retorno às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino começou no dia 24 de fevereiro. "Para que uma escola esteja apta, ela precisa seguir, pelo menos, três elementos muito importantes. Primeiro são as adequações de infraestrutura que o espaço requer. Em segundo está a retomada de serviços essenciais, como limpeza, merendeiras, internet, entre outros. E, em terceiro, a disponibilidade de pessoal, que a gente vem fazendo junto ao setor de recursos humanos da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação", explicou o secretário Ferreirinha.



Maioria dos pais apoia a volta às aulas presenciais



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, uma pesquisa com os responsáveis pelos estudantes das 120 escolas já reabertas mostrou que 82% deles preferem a volta às aulas presenciais. É o que pensa o motoboy Gutierre de Oliveira, pai do menino Augusto, de 5 anos, aluno do 1° ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal João de Camargo. Ele contou que o garoto ficou tão ansioso pelo retorno às aulas que nem dormiu direito.

"Em casa, ele fica entediado, agitado, foi o primeiro a acordar hoje. O Augusto é muito comunicativo, gosta de se enturmar com as outras crianças. Como é filho único e a gente mora afastado dos parentes, não temos com quem deixá-lo para ir trabalhar. Essa volta às aulas vai fazer muito bem a ele", disse o pai, que junto com o menino foram os primeiros a chegar à escola, muito antes do horário de entrada, às 8h.

A doméstica Josefa Santiago dos Santos também comemorou a volta às aulas do filho Davi Salvador dos Santos, de 5 anos, outro que estuda no 1° ano da escola de São Cristóvão. "Ele não queria fazer as atividades em casa, fica muito agitado e só quer brincar. Na escola, precisa ficar concentrado nos estudos e a gente fica mais tranquilo para ir trabalhar", contou Josefa.



Ensino remoto



Desde o início do ano letivo, no dia 8 de fevereiro, os estudantes da rede municipal podem conferir as videoaulas elaboradas e apresentadas por professores da rede municipal. O Rioeduca na TV vai ao ar pelo sinal aberto da TV Escola (canal 2.3) e também pela TV fechada: NET/Claro (canal 15), Claro TV (canal 8), Oi TV (canal 25), Sky (canal 21) e Vivo (canal 7). As videoaulas de Rioeduca na TV também ficam disponíveis no canal da MultiRio no YouTube (www.youtube.com/multiriosme). Além disso, no Portal MultiRio, uma área especial (http://multi.rio/rioeducanatv) reúne informações sobre o Rioeduca na TV, como a programação, e conteúdos relacionados.



Online



A SME disponibiliza o aplicativo Rioeduca em casa, que poderá ser baixado em smartphones dos estudantes e responsáveis, disponível para IOS e Android. O acesso é gratuito, pois a Secretaria de Educação irá patrocinar os dados para os alunos. Estudantes que não têm equipamentos para acessar a internet ou morem em áreas sem cobertura, vão receber o material didático impresso, o Material Rioeduca, e, em algum momento, irão às escolas deixar as atividades didáticas. Caso o aluno tenha alguma dúvida, ela será respondida na próxima vez em que ele for à escola buscar suas atividades didáticas.



Escolas que retomaram o ensino presencial em 03/03/2021



1- EDI PROFESSORA SARITA KONDER - LARANJEIRAS

2- EM MANO DÉCIO DA VIOLA CURICICA - JACAREPAGUÁ

3- EM DENISE MARIA TORRES - TAQUARA

4- EM GASTÃO MONTEIRO MOUTINHO - TAQUARA

5- EM PROFESSORA DIDIA MACHADO FORTES - BARRA DA TIJUCA

6- EM ALPHONSUS DE GUIMARAENS - CIDADE DE DEUS

7- EM HAYDEA VIANNA FIUZA DE CASTRO - SANTA CRUZ

8- EM FRANKLIN TÁVORA - PACIÊNCIA

9- EM PONTE DOS JESUÍTAS - SANTA CRUZ

10- EM RICARDO BRENTANI - SANTA CRUZ

11- CIEP MAJOR MANUEL GOMES ARCHER - PACIÊNCIA

12- EM JULIANO MOREIRA - TAQUARA

13- EM PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO LORETO FREGUESIA - JACAREPAGUÁ

14- EM JOSÉ JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR - PRAÇA SECA

15- EM MADRE TEREZA DE CALCUTÁ CURICICA - JACAREPAGUÁ

16- EM ROBERTO BURLE MARX - CURICICA

17- CIEP PABLO NERUDA - TAQUARA

18- CIEP COMPOSITOR DONGA - TAQUARA

19- CIEP MARGARET MEE - RECREIO DOS BANDEIRANTES

20- EM AUGUSTO MAGNE - CIDADE DE DEUS

21- EM PROFESSORANDA LEILA BARCELLOS DE CARVALHO - CIDADE DE DEUS

22- EM FREDERICO EYER - CIDADE DE DEUS

23- EM COLLECHIO - BANGU

24- EM PROFESSORA IVONE NUNES FERREIRA - SENADOR/ CAMARÁ

25- EDI RAFAEL PEREIRA DA SILVA - PADRE MIGUEL

26- EDI PROFESSOR ANTONIO FLAVIO PIERUCCI - SENADOR CAMARÁ

27- EM JOSÉ PANCETTI - REALENGO

28 - EM CARLOS MAUL - REALENGO

29 - EM ATENAS - COSMOS

30 - EM LYCIO DE SOUZA CARVALHO - INHOAÍBA

31 - EM RAYMUNDO CORRÊA - CAMPO GRANDE

32 - EM PROFESSOR MANUEL SAID ALI - CAMPO GRANDE

33 - EDI JOARI - CAMPO GRANDE

34 - EM VIVALDO RAMOS DE VASCONCELOS - PACIÊNCIA

35 - EM PREFEITO JOÃO CARLOS VITAL - SANTA CRUZ

36 - EM OTELO DE SOUZA REIS - SANTA CRUZ

37 - EM PROFESSORA MARIA SANTIAGO - SANTA CRUZ

38 - EM PROFESSOR DARCY ARAÚJO DE MIRANDA - SANTA CRUZ

39 - EM MIGUEL CALMON - PACIÊNCIA

40 - EM ESPANHA - PACIÊNCIA

41- EM RIBEIRO COUTO - PACIÊNCIA

42 - EM PROFESSORA LEILA MEHL MENEZES DE MATTOS - SANTA CRUZ

43 - EM ROBERTO COELHO - SANTA CRUZ

44 - EM MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO - SANTA CRUZ

45 - EM MARIO LAGO - SANTA CRUZ

46 - EM MARIA DE JESUS OLIVEIRA - SANTA CRUZ

47 - EM PROFESSOR FRANCISCO JOSÉ ANTÔNIO - SANTA CRUZ

48 - EM WALQUIR PEREIRA - NOVA SEPETIBA - SANTA CRUZ

49 - CM DJANIRA MARIA RAMOS - PACIÊNCIA

50 - EDI MEDALHISTA OLÍMPICA POLIANA OKIMOTO - SANTA CRUZ

51 - EDI MEDALHISTA OLÍMPICO ERLON DE SOUZA SILVA - SANTA CRUZ

52 - EM PROFESSORA ELISA JOAQUINA DALTRO PEIXOTO - PEDRA DE GUARATIBA

53 - CIEP ALMIR BONFIM DE ANDRADE - VILA VALQUEIRE

54 - CM TIA MARIA - TIJUCA

55 - EM CAPITÃO DE FRAGATA DIDIER BARBOSA VIANNA - TAUÁ

56 - EM RODRIGO OTÁVIO - MONERÓ (ILHA DO GOVERNADOR)

57 - EM MAESTRO FRANCISCO BRAGA - PORTUGUESA

58 - EM JOÃO DE CAMARGO - SÃO CRISTÓVÃO

59 - EM MESTRE WALDEMIRO - SÃO CRISTÓVÃO

60 - CIEP PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE - VILA ISABEL

61 - EDI ANÍSIO TEIXEIRA - PILARES

62 - EDI PRESIDENTE KENNEDY - RIACHUELO

63 - EM NERVAL DE GOUVEIA - RAMOS

64 - EM EDMUNDO LINS - RAMOS

65 - EM PRESIDENTE EURICO DUTRA - PENHA

66 - EM ARIOSTO ESPINHEIRA - PENHA

67 - EM PROFESSOR AUGUSTO MOTTA - PENHA CIRCULAR

68 - EM JOÃO DE DEUS - PENHA CIRCULAR

69 - EM LUÍS CARLOS DA FONSECA - MADUREIRA

70 - EM PROFESSOR ZITUO YONESHIGUE - RICARDO DE ALBUQUERQUE

71 - EM PIAUÍ - GUADALUPE

72 - CIEP DR. ADELINO DA PALMA CARLOS - PRAÇA SECA

73 - EM CÂNDIDO PORTINARI - PITANGUEIRAS

74 - EM ABEILARD FEIJÓ - COCOTÁ (ILHA DO GOVERNADOR)

75 - EM ROTARY - FREGUESIA (ILHA DO GOV.)

76 - EM DARCY VARGAS - GAMBOA

77 - EM BENJAMIM CONSTANT - SANTO CRISTO

78 - EM GENERAL MITRE - SANTO CRISTO

79 - EM FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI - SANTO CRISTO

80 - CM LADEIRA DOS FUNCIONÁRIOS - CAJU

81 - EDI PARQUE DA ALEGRIA - CAJU

82 - EM ESTADOS UNIDOS – CATUMBI





Escolas que retornaram presencialmente no dia 24/2:



1- EM MARECHAL ESPERIDIÃO ROSAS - CAJU

2 - EM MEM DE SÁ - RIO COMPRIDO

3 - EM PEREIRA PASSOS - RIO COMPRIDO

4 - EM HUMBERTO DE CAMPOS - MANGUEIRA

5 - EM EDUCANDÁRIO ROMÃO DE MATTOS DUARTE - FLAMENGO

6 - EM VITAL BRASIL - CATETE

7 - EM BOMBEIRO GERALDO DIAS - TIJUCA

8 - EM FREI CASSIANO - TIJUCA

9 - EM MÁRIO FACCINI - ALTO DA BOA VISTA

10 - EM PROFESSOR AFONSO VÁRZEA -INHAÚMA

11 - EM JOSÉ EDUARDO DE MACEDO SOARES - LINS DE VASCONCELOS

12 - EM MEDEIROS E ALBUQUERQUE - ENGENHO NOVO

13 - EM WALT DISNEY - RAMOS

14 - EM CLÓVIS BEVILÁQUA - OLARIA

15 - EM SUÍÇA - PENHA

16 - EM SÃO JOÃO BATISTA - CORDOVIL

17 - EM PRESIDENTE GRONCHI - JARDIM AMÉRICA

18 - EM ALBERT SABIN - VILA DA PENHA

19 - EM MÁRIO PENNA DA ROCHA - HONÓRIO GURGEL

20 - EM MOZART LAGO – OSWALDO CRUZ

21 - EM ROSTHAM PEDRO DE FARIAS - CAVALCANTE

22 - EM MAURICE MAETERLINCK - GUADALUPE

23 - EM PROFESSOR ESCRAGNOLLE DÓRIA - PAVUNA

24 - EM TEMISTOCLES DALMÁCIO PEREIRA - BARROS FILHO

25 - EM LINCOLN BICALHO ROQUE- CURICICA

26 - EM GOLDA MEIR - BARRA DA TIJUCA

27 - CIEP JOÃO BATISTA DOS SANTOS - CIDADE DE DEUS

28 - EM SANTA FRANCISCA XAVIER CABRINI - SENADOR CAMARÁ

29 - EM FERNANDO MAXIMILIANO - SANTÍSSIMO

30 - EM RAUL FRANCISCO RYFF - SENADOR CAMARÁ

31 - EM PROFESSOR LAURO TRAVASSOS - REALENGO

32 - EM ALBERTO NEPOMUCENO - COSMOS

33 - EM MIGUEL DE LARREINAGA - CAMPO GRANDE

34 - EM COMUNIDADE JARDIM PEDREGOSO - CAMPO GRANDE

35 - EM PROf DIONE FREITAS FELISBERTO DE CARVALHO - SANTA CRUZ

36 - EM RIVADÁVIA MANOEL PINTO - GUARATIBA

37 - EM PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - JARDIM GUANABARA – ILHA DO GOVERNADOR

38 - EM ANITA GARIBALDI - BAIRRO GALEÃO – ILHA DO GOVERNADOR