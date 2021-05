Rocinha Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 21:19

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (PMRJ) instaurou, na quinta-feira, 13, um inquérito para apurar o crescimento desordenado, construções irregulares e o desmatamento na Rocinha, Zona Sul. O órgão irá apurar a possível omissão do poder público, que tem o dever de controlar a forma com que a cidade é ocupada.

A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Ordem Urbanística da Capital determinou que as secretarias Municipais de Habitação, Conservação e Meio Ambiente informem sobre solicitações de licenciamento para a construção na região. Além disso, pediram que as secretarias falem sobre as vistorias já feitas no local, encaminhem relatórios de irregularidades e esclarecimentos sobre as áreas verdes no entorno da comunidade.