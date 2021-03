É a oitava vez que a escola sofre com esse problema. Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 13:17

Rio - Novamente o Colégio Municipal Tenente General Napion, em Ramos, fica sem luz e água devido ao furto de fiação elétrica. A escola teve seu portão de garagem arrombado e fiações furtadas na madrugada desta terça-feira (2). De acordo com os pais dos alunos, essa seria a oitava vez que os alunos enfrentam o mesmo problema.



Um comunicado foi enviado pela direção para os pais dos alunos informando que a escola está sem água e luz por conta do ocorrido, e por isso teria que interromper inclusive a distribuição do cartão alimentação.



Segundo relatos dos pais, até a fiação subterrânea da escola foi desenterrada pelo criminosos, que levaram até os compostos eletrônicos da caixa de luz do colégio.



Após ser procurada, a Secretária Municipal de Educação afirmou, em nota, que 'a Escola Municipal Tenente General Napion, em Ramos, não foi invadida por bandidos. Houve um furto de cabos dos postes na área externa da unidade, o que afetou o fornecimento de energia.



Apesar do inconveniente, o episódio não interrompeu a entrega dos cartões de alimentação e das atividades internas da escola.'

Ainda segundo a SME, a ocorrência foi registrada na 22ª Delegacia de Polícia (Penha).