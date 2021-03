Página fraudulenta que tenta se passar por site oficial da Prefeitura do Rio Reprodução/ Prefeitura Rio

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 17:13

carnês de IPTU após um site fraudulento ter sido identificado. A página em questão tenta se passar por um endereço da Prefeitura para aplicar golpes nos contribuintes. O site, identificado como cariocadigital.org/acesso/ não tem nenhuma ligação com o site oficial da Prefeitura do Rio.



A página correta para emitir os carnês de IPTU é



No site de busca do Google, a página fraudulenta está recebendo patrocínio de terceiros, portanto, é o primeiro link disponível para ser acessado no resultado de busca. A prefeitura reforçou o pedido de alerta através das suas redes sociais.



Contribuintes recebem em casa novo formato da guia de pagamento do IPTU; veja as orientações para não cair em um golpe

Os cariocas começaram a receber pelos Correios a guia de pagamento do IPTU 2021, em novo formato. O antigo carnê que costumava ser enviado para 1,6 milhão de contribuintes foi substituído. Agora, a guia em formato carta tem uma única folha, com as cores azul e branco. A mudança gerou uma série de dúvidas entre os contribuintes e até mesmo receio de golpes. Nenhuma fraude, contudo, foi constatada pela Empresa Municipal de Informática (IPLAN Rio).

Para facilitar o entendimento sobre a nova modalidade de pagamento, seguem alguns esclarecimentos:

– A data de postagem de 15 de janeiro é um prazo limite que atende exigência dos Correios devido ao grande volume de correspondência.



– A guia postada tem apenas dois códigos de barra: um para pagamento da cota única, com 7% de desconto, e outro para quitar a primeira parcela do imposto.



– O código de barras da guia entregue pelos Correios é diferente daquele gerado pelo portal Carioca Digital, na internet. O que muda são apenas os códigos verificadores de origem dos documentos.

– O código de barras para pagamento da cota única está localizado do lado externo, na primeira dobra. Já o código para quitação da primeira parcela está na parte interna da carta.

Além disso, no dia 14 de janeiro, foi comunicado que os técnicos da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento detectaram erros nos códigos de cadastramento de débito automático de 65.309 mil, ou 3,8%, das guias que foram impressas em dezembro, ainda durante a antiga gestão, e somente agora estão chegando à casa dos contribuintes.



A cota única e a primeira parcela vencem no dia 5 de fevereiro. Para quem parcelar, a segunda cota vence em 5 de março. As datas de vencimento seguintes são: 8 de abril, 7 de maio, 8 de junho, 7 de julho, 6 de agosto, 8 de setembro, 7 de outubro e 8 de novembro. Da segunda à última parcela, será preciso acessar o portal carioca.rio para emissão da guia de pagamento.