Por O Dia

Publicado 04/03/2021 00:00

A Marinha ainda não divulgou a data da prova da Escola Naval, porém é importante candidatos intensificarem estudos do concorrido concurso, que contempla 20 vagas (12 para mulheres e oito para homens). As inscrições podem ser realizadas até o dia 14.

A prova da Escola Naval é composta pelas seguintes questões: 22 de matemática, 22 de física, 18 de português, 18 de inglês e uma redação. Desde 2017, a prova de matemática tem mantido um elevado grau de dificuldade, comparada às provas do IME e do ITA. O conteúdo de matemática contempla ainda assuntos que, normalmente, são abordados apenas no ensino superior, como cálculo diferencial e álgebra vetorial.

Portanto, é importante o candidato se preparar em uma escola/curso que ensine os assuntos avançados. A prova de física aborda todo o conteúdo de ensino médio com questões fáceis, médias e difíceis. As provas de português e de inglês são compostas por questões de interpretação textual e de análise gramatical. A redação deve ser escrita em formato dissertativo com no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. É comum a banca propor temas relacionados à Marinha ou a atualidades.

Para alcançar a aprovação na Escola Naval, o candidato deve focar seus estudos em matemática, devido ao elevado grau de dificuldade das questões e da presença de conteúdos que, provavelmente, o aluno não estudou durante seu ensino médio. Nas outras disciplinas, é importante que o estudante mantenha um estudo equilibrado, já que elas possuem o mesmo peso que a matemática na média final. Embora tenha um peso menor, recomenda-se que o aluno faça pelo menos uma redação por semana.

Camila Andrade, gerente do segmento militar, no Elite Rede, que tem diversas unidades pelo Rio, inclusive na Zona Oeste, dá algumas dicas para os estudantes:

"Acredite que é possível. Não adianta estudar, se não tem confiança em si mesmo, trabalhe isso diariamente. Além disso, corpo e mente devem trabalhar juntos. Alimentação balanceada, prática de atividades físicas e uma boa noite de sono são essenciais para melhorar o rendimento dos estudos. É comum a ansiedade se transformar em desespero e passar a estudar de madrugada, trocando o dia pela noite. Não faça isso! O sono é importante para a consolidação da aprendizagem, durma sempre cerca de 7h", aconselha a especialista.

Outro ponto importante para fixar o que estudou é estudar o que aprendeu no dia em que o assunto veio à tona. Isso porque a memória precisa de estímulos constantes para manter-se ativa. Revisar a matéria faz com que as explicações das aulas sejam lembradas com facilidade.

"Monte um horário de estudos equilibrado, respeitando as dificuldades e facilidades em cada disciplina. Estabeleça intervalos de 15 minutos ao longo do dia. Evite interromper o horário de estudo indo ao banheiro ou bebendo água. Faça isso nos intervalos programados", afirma Camila.

Resolver questões de outros concursos, mesmo não sendo seu foco, e fazer todos os simulados com seriedade são excelentes treinamentos. "Concentre-se nas questões fáceis das provas. A nota mínima para ser aprovado em matemática é relativamente baixa, portanto a sua aprovação não depende de acertar as questões difíceis", pontua.

Não ir para o dia da prova com dúvidas — peça ajuda aos professores e monitores — também é um trunfo. Além disso, Camila conta que os candidatos precisam resolver as provas anteriores para conhecer o estilo de questões da banca e revisar os principais tópicos da matéria.

"Por fim, na noite antes da prova, procure relaxar e descansar bem para estar calmo. Controlar a ansiedade é essencial para ter um bom desempenho. Evite pensar em problemas que ocorreram ao longo do ano ou nos assuntos que você teve mais dificuldade. Lembre-se das excelentes aulas, dos professores e de tudo que você aprendeu durante o ano", conclui ela.