Por O Dia

Publicado 04/03/2021 00:00

A Rio Fashion Day, umas das mais famosas feiras de moda e gastronomia do Rio de Janeiro, fará uma nova edição no Aerotown, Barra da Tijuca, nos dias 12, 13 e 14. Essa será a primeira do ano, que seguirá todos os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS). O evento, com entrada grátis, contará com mais de 100 marcas de moda, que levarão suas coleções de Verão com descontos que vão até 70%, além de uma novidade na área gastronômica: o RFD Food Park.

Nesse local ficarão presentes os food trucks e bike trucks com lanches, doces gourmet e as cervejas artesanais, ele contará ainda com um lounge, música ambiente, além de um distanciamento social em um espaço com mais de 600m².

"A ideia do RFD Food Park surgiu exatamente pela necessidade dos cuidados de hoje. Acreditamos que a preparação dos alimentos em cozinhas mais equipadas seja o ideal, além de ser muito mais charmoso", explica uma das produtoras do evento, Bia Freitas.

Estão confirmados para essa edição a 'Vulcano Truck', com seus sanduíches de costela bovina e suína com queijo meia cura maçaricado; o 'Delícias do Careca', com sanduíches de contrafilé, linguiça, frango e pernil; o 'Carvalho Burguer' com muitas opções de hambúrguer artesanal; além do 'Barril Beer Truck' que trará cerveja artesanal dos tipos pilsen, red ale, witibier e Ipa.

Já para os amantes do mundo da moda e descontos bem legais, marcas como Rosa Mexicana, Kapri, Holliday, Visual Versátil, Ghalik, Espaço Tendency são algumas das marcas de moda feminina que vão levar peças, com descontos exclusivos, para os pequenos haverão novidade da 'Veste Pequeno', 'Lolozita', 'Lara Kids' entre outras, já para eles haverá marcas 'Bulls' e a 'Kimura'. Tudo isso distribuído em um espaço de 600 m² também.

"Ao todo essa edição do Rio Fashion Day terá 1.200 m², nosso evento será ao ar livre e em local confortável para o público aproveitar a ocasião com maior com segurança e tranquilidade", informa Gustavo Libonati, organizador do evento.