Prefeitura do Rio iniciou a encampação da Linha Amarela, a concessionária responsável pela via questionou a legalidade do processo Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 20:19 | Atualizado 03/03/2021 20:24

Rio - O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, nesta quarta-feira, a encampação da Linha Amarela pela Prefeitura do Rio. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, marcou uma audiência conciliatória para o dia 16 de março.

Em setembro de 2020, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Humberto Martins, autorizou a Prefeitura do Rio a retomar a administração da via expressa. Em fevereiro deste ano, a Prefeitura do Rio anunciou que assumiu a Linha Amarela integralmente até a conclusão de uma nova licitação.

Na ocasião, a Prefeitura tinha até o dia 27 de fevereiro, quando terminaria o prazo da Justiça para que o município encampasse a via totalmente. Até o momento, a Linha Amarela continua sem a cobrança de pedágio ao usuário.