Publicado 04/03/2021 06:46

Um policial militar foi baleado, na noite desta quarta-feira (3), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O agente estava de folga e passava pela Rua Albino Imparato, no bairro Jardim Catarina, quando teve o carro atingido por pelo menos sete disparos de arma de fogo. O PM, identificado apenas como cabo Vercílio, deu entrada na emergência do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) no bairro Colubandê. Seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Civil vai investigar o caso e entender as circunstância do ataque contra o agente de segurança. Segundo informações iniciais, o PM estava na BR-101 (Niterói x Manilha) e teve o carro interceptado por bandidos, logo em seguida entrou em uma rua às margens da rodovia.

De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, até a última terça-feira (2), a Região Metropolitana do Rio havia registrado 30 casos de agentes de segurança baleados em 2021: 12 deles morreram.



Entre os agentes baleados, 25 eram policiais militares : 9 deles morreram.