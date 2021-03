Bondinho de Santa Teresa Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 16:56

Rio - O Governo do Estado pretende passar para a iniciativa privada a gestão do sistema de bondes de Santa Teresa. Em março, o governo abriu um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para receber estudos sobre a viabilidade de concessão. O projeto faz parte do programa "Facilita RJ", da Secretaria de Planejamento e Gestão.

Interessados em fazer parte da concessão do sistema de bondes vão poder apresentar análises para subsidiar a estruturação do edital. Os requerimentos vão ser recebidos até o dia 31 de março.

Farão parte do projeto uma linha da estação da Carioca à estação Silvestre, que passa pelas áreas do Curvelo, Largo dos Guimarães e Dois Irmãos e um ramal do Largo dos Guimarães ao terminal Paula Mattos. Além disso, a concessão será responsável pela manutenção e gestão do sistema de bondes.