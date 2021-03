Segundo a polícia, houve autorização para vacinar pessoas de setores administrativos do hospital Imagem Internet

Por Agência Brasil

Publicado 10/03/2021 23:59

Rio - A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou dois inquéritos para investigar diversos casos onde pode ter havido vacinação indevida de pessoas que não estavam nas prioridades estabelecidas. A apuração foi anunciada nesta quarta-feira (10) e ficou a cargo da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.



Os inquéritos vão investigar falsidade ideológica, peculato e infração de medidas sanitárias contra gestores do Hospital Estadual Azevedo Lima e da empresa de administração de cemitérios e planos funerários Rio Pax por infrações ao aplicar a vacina contra a covid-19.



No primeiro caso, segundo a polícia, houve autorização para vacinar pessoas de setores administrativos do hospital. No caso da Rio Pax, também segundo a polícia, foi utilizado ofício genérico a todos os colaboradores, afirmando que atuavam em contato com cadáveres contaminados. Além desse dois casos, mais 12 denúncias de vacinação indevida estão sendo apuradas pela delegacia.

A Secretaria Estadual de Saúde e a empresa Rio Pax foram procuradas para se pronunciarem sobre a instauração dos inquéritos, mas ainda não se manifestaram.