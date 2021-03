Agentes da PF foram a sete alvos de busca e apreensão na Operação Ossobuco Arquivo/Polícia Federal

Por Lucas Cardoso

Publicado 11/03/2021 10:29 | Atualizado 11/03/2021 10:47

Rio - A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira, busca e apreensão no endereço da empresária Terezinha Farag, dona da Technicare, na Barra da Tijuca. A empresária é uma das investigadas na Operação Ossobuco contra suposto esquema de fraudes em hospitais federais do Rio, entre eles o Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Expedido pela juíza Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª vara federal criminal, o mandado tinha por objetivo encontrar documentos, arquivos, discos rígidos de computador e notebook e celulares, que possam conter provas dos crimes de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e peculato. Além do endereço de Terezinha, na Barra da Tijuca, os agentes da PF foram a outros seis locais, onde também foram realizadas buscas.

Inca é uma das unidades alvo do suposto esquema de fraudes Estefan Radovicz / Agência O Dia

Outras duas empresas, supostamente usadas como "laranja" nos esquemas fraudulentos tem relação direta com Terezinha, já que duas filhas da empresária fazem parte do quadro societário.



De acordo com a operação, os empresários são suspeitos de superfaturar contratos de fornecimento de materiais utilizados em procedimentos cirúrgicos, neurocirúrgicos e ortopédicos no Hospital Federal do Servidor e no Inca. O valor movimentado pela empresa nas licitações supera os R$ 100 milhões.