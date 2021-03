Na ação, foram apreendidos um fuzil calibre 556, uma pistola, drogas e dois rádios comunicadores Divulgação/PMERJ

Rio - Três homens foram presos, na manhã desta quinta-feira, em operação da Polícia Militar na Zona Norte do Rio. Agentes do 16ºBPM (Olaria) e unidades subordinadas ao 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) realizaram ação, que visa coibir o tráfico de drogas nas comunidades de Cordovil, Parada de Lucas, Cidade na Alta, Cinco Bocas, Pica-Pau e em Vigário Geral. Operação contou com o apoio do 3ºBPM (Méier) e 22ºBPM (Bonsucesso).

Uma arma de guerra (#Fuzil Colt 5.56) foi apreendida na comunidade de Vigário Geral, nesta manhã, durante a operação desencadeada pelo #16BPM nas comunidades Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica Pau.

Drogas (cocaína e maconha) foram apreendidas. pic.twitter.com/E81qS7kupo — @pmerj (@PMERJ) March 11, 2021

Além da prisão dos três criminosos, policiais militares apreenderam um fuzil calibre 556, uma pistola, seis mil papelotes de cocaína, 300 unidades de maconha e dois rádios comunicadores.

Segundo informações da Polícia Militar, dois destes homens foram detidos nas proximidades da linha férrea entre Parada de Lucas e Cordovil, sendo apreendidos com eles os dois rádios e cerca de 500 papelotes de cocaína.

As identidades dos presos não foram reveladas. Ocorrências encaminhadas para a 38ª DP (Brás de Pina).