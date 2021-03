Material apreendido pela Polícia Civil Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 18:34 | Atualizado 11/03/2021 18:46

Rio - Um homem e duas mulheres foram presos em flagrante, nesta quinta-feira, por extorquir motoristas de vans na Central do Brasil, no Centro. Os detidos são suspeitos de terem ligação com o tráfico de drogas do Morro da Providência, na Zona Central. Na ação, os policiais apreenderam munição, dinheiro, diversos cartões de vans e celulares. Os presos vão responder por associação para o tráfico de drogas. As identidades dos criminosos não foram divulgadas.

Agentes da 4ª DP (Praça da República) estimam que, nos últimos dois anos, a quadrilha teria arrecadado R$ 1,2 milhão. As investigações apontam que o grupo ameaçava e cobrava taxas semanais dos motoristas, que variavam de R$ 700 a R$ 2 mil. Mais de 100 motoristas, de dez linhas, eram obrigados a pagar para trabalhar na região. O valor total extorquido chegava a mais de R$ 50 mil por mês.



O esquema de extorsão seria administrado por uma traficante do Morro da Providência e por um homem, considerado foragido da Justiça. Segundo as investigações, os presos na ação desta quinta-feira eram responsáveis por recolher o dinheiro. Entre eles, está o segurança de um estacionamento localizado em frente ao Terminal de Ônibus Américo Fontenelle. Em depoimento, eles confessaram o crime.