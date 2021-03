Fotos das lojas da Avenida Dom Helder Câmara. Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 15:00 | Atualizado 12/03/2021 15:04

Rio - No primeiro dia após o decreto da Prefeitura do Rio sobre as novas medidas de restrições no Rio, uma equipe do DIA flagrou alguns comércios abertos antes dos horários pré-estabelecidos e escalonados. As lojas, localizadas na Avenida Dom Helder Câmara, em Del Castilho, Zona Norte do Rio, foram abertas antes da 10h30, horário instituído pela normas restritivas.

Nesta quinta-feira (11), a Prefeitura do Rio prorrogou as medidas de proteção à vida até o dia 22 de março, e fez algumas modificações em relação ao documento anterior, como os horários escalonados de funcionamento de comércio, serviços e administração pública, para melhor distribuir o fluxo diário de passageiros nos transportes públicos e, assim, evitar as aglomerações.

Publicidade

O secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale falou sobre as novas medidas nesta sexta-feira (12), e deixou bem claro algumas penalizações rigorosas em caso de desobediência, como fechamento de todo um perímetro caso haja o descumprimento de apenas um estabelecimento.

Confira as novas medidas

Publicidade

- Quiosques nas orlas podem reabrir, funcionando apenas das 10h30 às 21h;

- Barraqueiros fixos na areia e ambulantes poderão trabalhar até às 17h;

Publicidade

- Bares, restaurantes, quiosques e outros estabelecimentos poderão funcionar até às 21h;

- Após às 21h, comércios poderão atender com delivery, drive-thru e entrega rápida com retirada do produto no estabelecimento (take-away);

Publicidade

- Bancas de jornais não podem vender nem expor bebidas alcoólicas.

fotogaleria Procurada, a loja 'Somos Atacadistas' afirma estar ciente das medidas, mas também apontou uma falta de clareza das mídias e portais de informações oficiais sobre quando iria começar a valer.

Publicidade

"O nosso seguimento, segundo o nosso CNPJ, somos um seguimento essencial, pois comercializamos produtos de limpeza doméstico e industrial, como também produtos descartáveis e embalagem", explicou a Administração da 'Somos Atacadistas'.

O DIA tentou contato com a 'Maximus Calçados', mas não obteve retorno até o momento.

Publicidade

O jornal também entrou em contato pelo telefone com a 'Marbel Piso e Azulejos', para saber se a loja estava ciente e qual seria seu ponto de vista. A administração da loja respondeu com hostilizadade, afirmando que não concorda com a determinação da Prefeitura do Rio e que pretende recorrer a decisão, de acordo com um decreto estadual de Calamidade Pública.

Procurada para esclarecer sobre as fiscalizações das aberturas das lojas, a SEOP (Secretaria de Ordem Pública) que as equipes de fiscalização seguem nas ruas atuando em comboios e em ações destacadas da Guarda Municipal por todo o município. Em locais que as equipes de fiscalização não conseguirem realizar as ações presencialmente, sendo constatadas as infrações, as multas serão lavradas posteriormente'.