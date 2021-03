Eduardo Paes disse que a procura pelas doses foi maior do que a quantidade que a Prefeitura do Rio tem em estoque Divulgação

Por Aline Cavalcante

Publicado 12/03/2021 15:31 | Atualizado 12/03/2021 15:41

Rio - Em cerimônia de lançamento do Programa Ronda Maria da Penha, no Palácio da Cidade, na tarde desta sexta-feira, o prefeito Eduardo Paes afirmou que não há previsão para o recebimento de novas doses de vacina na cidade. O calendário foi suspenso para idosos de 75 anos, já a segunda dose está garantida.



Eduardo Paes disse que a procura pelas doses foi maior do que a quantidade que a Prefeitura do Rio tem em estoque. E confirmou que houve grande procura de pessoas de outros municípios.



"Pedi ao governador um calendário unificado de vacinação. Mais de 40 mil pessoas de outros municípios vieram vacinar aqui. A segunda dose está totalmente garantida para quem vacinou pela Prefeitura do Rio, mas não temos previsão de receber novas doses do Ministério da Saúde ", declarou o prefeito.



Paes afirmou ainda que a prefeitura manterá os horários de restrição do comércio, bares e restaurantes até 21h, programado até dia 22, mesmo que o governador Claudio Castro tenha estendido para 23h.



"Por enquanto valem as regras que nós estabelecemos até o dia 22 e assim será mantido. Fiquei feliz do governador acompanhar as medidas restritivas da prefeitura que são bastante equilibradas, mas preservam vidas. O Rio ainda não colapsou, ainda temos capacidade de atendimento, mas temos que manter assim".



Sobre lotação no transporte público, Eduardo Paes disse que o escalonamento é a grande medida. De acordo com o novo decreto, o setor de serviços poderá funcionar de 8h às 17h; a administração pública de 9h às 19h; e o comércio em geral, de 10h30 às 21h.