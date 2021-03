Ao todo, serão 31 guardas municipais e quatro viaturas, adesivadas com faixas na cor lilás Aline Cavalcante / Agência O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 12/03/2021 16:26

Rio - O programa Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal foi lançado nesta sexta-feira. A iniciativa é uma parceria com o Tribunal de Justiça (TJ/RJ) onde agentes vão verificar o cumprimento de medidas protetivas concedidas a mulheres vítimas de violência na cidade.

Ao receberem uma notificação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da capital, guardas municipais irão à residência da vítima para verificar se ela está realmente protegida. O agressor não pode, por exemplo, aproximar-se dela, manter contato ou frequentar determinados lugares onde ela costuma ir.

"Tenho muito orgulho de ter criado a primeira Secretaria da Mulher em capital do Brasil em 2013, no meu segundo mandato como prefeito. A gente tem na cidade do Rio um conjunto de políticas públicas importantes que afetam principal e diretamente as mulheres. Hoje a gente tem duas Casas da Mulher e quero poder avançar com isso. O número de feminícidio aumentou na pandemia e naquilo que pudermos colaborar faremos", declarou o prefeito Eduardo Paes.

"É uma conquista este programa. A gente entende que a violência contra a mulher impacta toda a sociedade, precisamos priorizar proteger estas vidas", comemorou a secretária especial de Política e Promoção da Mulher, Joyce Trindade.

Ao todo, serão 31 guardas municipais e quatro viaturas, adesivadas com faixas na cor lilás. As equipes serão formadas por três agentes, sempre tendo, pelo menos, uma guarda feminina.

"A proteção da mulher é um tema urgente e que merece atenção do poder público. Vamos empregar os recursos do município para dar mais efetividade à Lei Maria da Penha e dar mais dignidade para as mulheres e combater a violência contra elas", disse Breno Carvalhe, secretário municipal de Ordem Pública.