(Arquivo) Linha Amarela tem carro incendiado no fim da tarde desta sexta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 16:49 | Atualizado 12/03/2021 17:47

Rio - Um incêndio em um carro na Linha Amarela interditou duas faixas da via, no sentido Fundão, na altura da saída 5, em Del Castilho, Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira. Após 40 minutos, as faixas da via foram liberadas.

O Corpo de Bombeiros foi chamado às 16h25 para apagar o incêndio, que não deixou feridos. O trânsito está congestionado desde o acesso da Linha Vermelha.

