Acidente na Linha Amarela Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 09:06 | Atualizado 17/05/2021 11:11

Rio - Grave acidente com sete carros e um ônibus causou interdição na Linha Amarela, no sentido Barra da Tijuca, altura da Avenida Geremário Dantas, na manhã desta segunda-feira. De acordo com a Lamsa, concessionária que administra a via, duas vítimas, ainda não identificadas, foram conduzidas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

fotogaleria

Publicidade

Às 10h41, a via foi totalmente liberada, mas o Centro de Operações Rio (COR) informou que os motoristas ainda encontram lentidão no trânsito no sentido Barra, da Água Santa até o local do engavetamento.

A melhor opção para os motoristas fugirem do engarrafamento é pegar a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá.