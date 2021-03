74ª DP (Alcântara) prende um dos maiores assaltantes de cigarros da Região de São Gonçalo Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 17:27

Rio - Um homem apontado como um dos maiores ladrões de carregamentos de cigarros da região de São Gonçalo foi preso, nesta quinta-feira (11), no bairro do Mutuapira, em São Gonçalo. A ação foi realizada pela 74ª DP (Alcântara), com apoio de policiais do 7° BPM (São Gonçalo). O nome do preso não foi divulgado. Contra ele, havia dois mandados de prisão preventiva pendentes expedidos pela Justiça, com base em investigação da unidade.

De acordo com a Polícia Civil, o autor foi localizado e detido na sua residência após informações de inteligência e monitoramento.



O suspeito seis passagens por roubos de carga. Ele foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

Publicidade

PM prende um dos principais responsáveis pelos crimes de roubos de carga na Zona Norte

3º BPM (Méier) Na última quarta-feira (10), policiais do prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (10), um homem suspeito de roubar carga de cigarros na Rua 24 de Maio, no bairro Sampaio, Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, a prisão ocorreu após as equipes serem alertadas sobre a ação e as características do veículo usado para transportar o material roubado.

Publicidade

De acordo com o batalhão, o preso possui três mandados de prisão em aberto e outras oito passagens pela polícia. Ainda segundo a unidade, ele também seria um dos principais responsáveis pelos crimes de roubos de carga na Zona Norte do Rio.

O caso foi encaminhado para a 24ª DP (Piedade).