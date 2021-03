Por O Dia

Rio - A Polícia Civil capturou o traficante Renan Agrassar Pinheiro, conhecido como RN, na manhã deste sábado (13), após pedido de prisão preventiva expedido pelo juizo da 4° Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu, em função da prática de tentativa de duplo homicídio.



De acordo com a Polícia Civil, em 2018, RN atirou contra clientes de um bar em Nova Iguaçu, com outros dois traficantes. Ele baleou quatro vezes uma das vítimas e acertou outros dois tiros em outro homem. A primeira pessoa baleada no estabelecimento foi alvejada na cabeça, o traficante só parou de atirar após ter ficado sem munição.

A captura foi feita por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescentes do Rio (DPCA-RIO), após trabalho de investigação eletrônica, em que foi possível localizar o criminoso foragido frequentando uma das unidades de um condomínio de luxo em frente à praia, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Durante três dias os policiais monitoraram o traficante, em seguida, a prisão foi feita enquanto ele organizava uma festa em seu apartamento. Os amigos que moravam com Renan também são investigados pela polícia.

Renan Agrassar, o RN, foi preso junto com comparsas na manhã deste sábado (13). Ele é apontado como um dos líderes do tráfico na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio.



De acordo com as investigações, RN integrava a organização criminosa que explorava o tráfico de drogas em Comendador Soares, no município de Nova Iguaçu. Por estar sendo procurado, ele se escondeu na comunidade do Jacarezinho. Ele fortaleceu sua parceria com os chefes do tráfico no local, Fred e Chico Bento, passando a exercer posição de destaque na facção. Renan também costumava praticar roubos no entorno do Jacaré.Segundo a Polícia Civil, Yago Alessandro Fonseca também foi levado a custódia, ele estava junto com Renan no apartamento. Amigo de RN, ele possui diversas passagens pelos crimes de receptação e furto. Os dois também praticavam fraudes em sites de hospedagem. A dupla alugava imóveis em bairros nobres da cidade e furtavam itens das residência após o término da estadia, que era paga com um cartão fraudulento, responsável por custear também outras compras.Com a prisão de RN, as investigações prosseguirão a fim de identificar outros integrantes do grupo criminoso que atua na região, bem como apurar mais detalhes acerca das fraudes praticadas pela organização criminosa com uso de cartão de crédito “clonado”. Após as formalidades relativas ao cumprimento do mandado, o acusado será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e, posteriormente, apresentado à Justiça.