A PM atuou em mais um caso de agressão contra a mulher Reprodução

Por MH

Publicado 13/03/2021 17:25

Um homem foi preso na tarde deste sábado, no Bairro Barroso, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, no momento em que agredia uma mulher. Os agentes do 30º Batalhão de Polícia Militar agiram no exato momento em que o agressor, cujo nome não foi revelado, espancava a vítima.

Essa foi a segunda ocorrência resolvida pelos policiais do Setor Bravo, neste sábado, na região, em menos de 30 minutos. A anterior A foi relacionada ao descumprimento de medida protetiva, que é justamente para evitar feminicídio ou novas agressões.