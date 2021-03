Segundo parentes que acompanhavam o reconhecimento do corpo no IML, Emanoelly Almeida era uma menina tranquila e estudiosa WhatsApp do DIA (98762-8248)

Por Jorge Costa* e Lucas Cardoso

Publicado 14/03/2021 10:08 | Atualizado 14/03/2021 13:20

Rio - Uma jovem de 19 anos morreu, na tarde deste sábado (13), após ser atingida por um tiro no rosto, na comunidade de Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Emanoelly Almeida deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no mesmo município, às 17h10, onde foi atendida na emergência, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo familiares, ela estava indo para a casa do pai, Ubirajara Silva de Freitas, onde participaria da festa de aniversário dele.

De acordo com a Polícia Militar, houve uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos no bairro de Santa Luzia, vizinho de Jardim Catarina, no momento em que Emanoelly foi atingida. Segundo a PM. policiais do 7º BPM (São Gonçalo) que faziam patrulhamento na região revidaram a um ataque dos bandidos que teriam passado atirando em motos.

Policiais militares realizavam operação no bairro Santa Luzia, em São Gonçalo, próximo ao local em que morreu Emanoelly Almeida, de 19 anos, atingida por um tiro.



Créditos: WhatsApp do DIA (98762-8248)#ODia pic.twitter.com/YmphDnVxZH — Jornal O Dia (@jornalodia) March 14, 2021

Parentes que acompanhavam o reconhecimento do corpo no IML afirmaram que Emanoelly Almeida era uma menina tranquila e estudiosa. "Ela gostava muito de ficar em casa. Nunca foi de sair", disse um familiar que preferiu não se identificar. Ainda segundo eles, a esquina onde a jovem foi atingida é movimentada, com pontos de ônibus, agência bancária e fica próximo a deposito da Ambev.

Nas redes sociais, uma pessoa próxima à vítima lamentou o acontecimento. "Meu Deus, por que tanta violência? Senhor? Uma menina com uma vida toda pela frente. Descanse em paz, Emanoelly Almeida, nossa Manu", desabafou.

Em nota, a Polícia Militar disse que policiais militares do 7° BPM, de São Gonçalo, estavam em patrulhamento pelo bairro Santa Luzia, quando se depararam com indivíduos armados em motocicletas.



Ainda em nota, a polícia afirmou que os agentes foram alvo de tiro por estas pessoas que estavam nas motos, e que eles revidaram. Em seguida, solicitaram apoio de outras equipes. Após o confronto, eles teriam socorrido Emanoelly imediatamente, e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres.

Procuradas por e-mail nesta manhã, a Polícia Civil não respondeu até a publicação desta reportagem.



*Estagiário sob supervisão de Gustavo Ribeiro