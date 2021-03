Segunda dose de vacinação. Na foto,a senhora, Vilma Ramos, na Clínica da Família,Herbert de Souza,em Thomas Coelho. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 15/03/2021 13:38 | Atualizado 15/03/2021 13:49

Rio - Dona Vilma acordou cedo para receber a segunda dose da vacina e, enfim, garantir a imunização contra o vírus que a isolou em casa por um ano. Mas ao chegar na Clínica da Família Herbert de Souza, em Tomás Coelho, Zona Norte do Rio, a idosa de 84 anos nem demorou. Ainda na porta, ficou sabendo que as doses tinham acabado logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (15). Sem receber novas remessas do Ministério da Saúde, a prefeitura interrompeu o calendário previsto, e vacina apenas a segunda dose ou idosos de 76 anos ou mais.

Agentes de saúde da clínica têm anotado o telefone dos idosos que não conseguiram a vacina para avisá-los quando uma nova remessa chegar. "Ela tomou a primeira dose aqui, mas a segunda não tem. Vamos procurar nas redondezas, porque o dia dela é hoje", lamentou Rosana, filha de Vilma. Seu Valmir, de 84 anos, também tentou se vacinar na Herbert de Souza, mesmo local onde tomou primeira, mas foi encaminhado para o centro municipal de saúde Clementino Fraga, perto dali, em Irajá. Lá, foi vacinado em menos de três minutos.

Segunda dose de vacinação. Na foto, o senhor Valmir Silva, no Centro Municipal de Saúde, Clementino Fraga, em Vicente de Carvalho. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

"Fomos lá na clínica, mas disseram que a vacina não chegou ainda, ou já terminou, não sei bem. A enfermeira, então, orientou que eu viesse aqui na Clementino Fraga", disse. O centro municipal, que recebe em média 300 pessoas por dia, tinha movimento tranquilo e doses suficientes, apesar de o horário da manhã ser o mais agitado. Dona Maria Aparecida Teresa, de 89 anos, era só felicidade: recebeu a segunda dose da Coronavac, após um ano de isolamento.

"Não peguei fila, foi tudo ótimo. Recebi a primeira dose aqui, também. Estou livre, dá uma tranquilidade porque fiquei muito tempo presa em casa, só ia para médico. Antes da pandemia, todo dia dava uma caminhadinha. Graças a Deus, a vida vai voltar ao normal", comemorou.

Segunda dose de vacinação. Na foto, a senhora,Maria Aparecida Teresa no Centro Municipal de Saúde, Clementino Fraga, em Vicente de Carvalho. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Adailton Torres, de 74 anos, ficou sabendo pelo calendário que nesta segunda começaria a distribuição para idosos da sua idade. Mas ao chegar na Cruz Vermelha, um dos principais pontos do Centro do Rio, o morador de Paquetá foi informado da má notícia: a vacinação foi interrompida, e quem tem menos de 76 vai ter que aguardar uma nova programação. "Semana passada vim aqui perguntar e disseram que para a minha idade começaria hoje. Mas fazer o quê? Eu espero. Moro em Paquetá, vim resolver um negócio na cidade, aproveitei e vim aqui. Vou ter que ficar atento aos jornais para não perder", disse Adailton.

Governo do Rio quer fechar compra de vacinas até sexta

Cláudio Castro, via redes sociais, falou sobre a compra de imunizantes. "Fiquei em contato durante toda a manhã com secretários, prefeitos e governadores para tratar da compra de vacinas. Seguimos analisando de perto os números da covid fornecidos pela Secretaria de Saúde, discutimos sobre as medidas preventivas e sabemos que esta hora é de união", escreveu.