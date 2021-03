Cláudio Castro amunciou a compra de cinco milhões de doses de vacina contra covid-19 Divulgação - Governo do estado do RJ

Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), pretende fechar até sexta-feira a compra de imunizantes contra covid-19. A fabricante anunciada ainda não foi definida. Segundo o governo, será priorizada a marca que proporcionar a pronta entrega das doses. No sábado, o governador anunciou que o estado vai comprar 5 milhões de doses em um valor estimado de R$ 300 milhões.

Cláudio Castro, via redes sociais, falou sobre a compra de imunizantes. "Fiquei em contato durante toda a manhã com secretários, prefeitos e governadores para tratar da compra de vacinas. Seguimos analisando de perto os números da covid fornecidos pela Secretaria de Saúde, discutimos sobre as medidas preventivas e sabemos que esta hora é de união", escreveu.

O governo do estado publicou um decreto, na noite da última sexta-feira, criando um comitê que será responsável pela compra de imunizantes por fora do Plano Nacional de Imunização (PNI).



Responsável pelo contato com os fornecedores, o grupo tem autorização para fazer parcerias com prefeituras para a compra de vacinas e insumos. De acordo com esse decreto, o comitê também deverá adotar medidas de transparência na aquisição e distribuição das vacinas.



