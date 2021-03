Cláudio Castro diz que pretende fazer uma política unificada contra a covid-19 no estado Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 18:46 | Atualizado 14/03/2021 11:15

Rio - Cláudio Castro, governador em exercício do Rio de Janeiro, afirmou na manhã deste sábado que vai fazer a compra de mais cinco milhões de dose da vacina contra a Covid-19. O custo estimado da operação é de até R$ 300 milhões. O governador disse ainda que passou boa parte da manhã em contato direto com diversos prefeitos e outros governadores para viabilizar a compra. A autorização para a aquisição é imediata.

O governo ainda não informou qual imunizante será comprado nem detalhes sobre a distribuição para os municípios. Isso porque, segundo a assessoria do Palácio Guanabara, o governador por enquanto apenas autorizou a compra, mas o comitê criado na semana passada para a aquisição de imunizantes por fora do Plano Nacional de Imunização (PNI) ainda está em negociação com os laboratórios.

Publicidade

"O governador não trata de fornecedores. Eu autorizei até cinco milhões (de doses), que tenham entrega imediata. Pelo valor médio das vacinas seria até um gasto máximo de 300 milhões" afirmou Castro.

Cláudio Castro, via redes sociais, falou sobre a compra de imunizantes. "Fiquei em contato durante toda a manhã com secretários, prefeitos e governadores para tratar da compra de vacinas. Seguimos analisando de perto os números da covid fornecidos pela Secretaria de Saúde, discutimos sobre as medidas preventivas e sabemos que esta hora é de união", escreveu.

Publicidade

O governo do estado publicou um decreto, na noite da última sexta-feira, criando um comitê que será responsável pela compra de imunizantes por fora do Plano Nacional de Imunização (PNI).



Responsável pelo contato com os fornecedores, o grupo tem autorização para fazer parcerias com prefeituras para a compra de vacinas e insumos. De acordo com esse decreto, o comitê também deverá adotar medidas de transparência na aquisição e distribuição das vacinas.