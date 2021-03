Funcionários do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, denunciam que funcionários não foram vacinados Fernando Frazão/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 17:09

Rio - Servidores do Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF), em Jacarepaguá, planejam um protesto na quarta-feira (17), às 11h, na frente da unidade hospitalar, para exigir a imediata vacinação de todos os profissionais da rede federal do Rio e melhorias nas condições de trabalho. Os profissionais consideram ainda uma possível greve na unidade que recebe pacientes infectados pelo vírus e é direcionado ao atendimento de média e alta complexidade, sendo uma das principais referências hospitalares da Zona Oeste do Rio.



Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e Previdência Social no Estado do Rio (Sindsprev/RJ), o clima entre os servidores do Hospital Federal Cardoso Fontes é de grande indignação, principalmente após a morte da técnica de enfermagem Niedes Fernandes de Oliveira, de 60 anos, no domingo (14). A técnica trabalhava no setor de esterilização do hospital, em contato direto com os equipamentos infectados, e não foi vacinada.

Publicidade

Niedes Fernandes de Oliveira, de 60 anos, funcionária do Hospital Federal Cardoso Fontes, morreu de covid-19 Divulgação



Em mensagem nas redes sociais, uma colega da profissional desabafou: "Niedes Fernandes, companheira que dedicou mais de 36 anos de trabalho ao Cardoso e não pode fazer a passagem junto aos seus companheiros de labuta, não teve leito pra ela, nem acolhimento, nem sensibilidade. Trabalhando e sem vacina. Esse corpo tem dono, é mais um para a estatística dos assassinatos do Estado durante a pandemia", escreveu a colega de profissão.



Os funcionários da unidade relataram também que o CTI será fechado novamente para receber pacientes com covid-19. "Nossa equipe de enfermagem não foi vacinada, nosso CTI fecha novamente para covid e o Ministério da Saúde não nos dá a menor satisfação sobre o que está acontecendo, como se já não bastassem a recente demissão em massa de profissionais na rede federal e o fato de estarmos há 6 anos sem reajuste salarial e trabalhando sob precárias condições", criticou Cristiane Gerardo, dirigente regional do Sindsprev do Rio.



Ainda segundo o sindicato, a manifestação contará com as seguintes palavras de ordem: ‘vacina para todos os profissionais de saúde, contra as demissões e

Em mensagem nas redes sociais, uma colega da profissional desabafou: "Niedes Fernandes, companheira que dedicou mais de 36 anos de trabalho ao Cardoso e não pode fazer a passagem junto aos seus companheiros de labuta, não teve leito pra ela, nem acolhimento, nem sensibilidade. Trabalhando e sem vacina. Esse corpo tem dono, é mais um para a estatística dos assassinatos do Estado durante a pandemia", escreveu a colega de profissão.Os funcionários da unidade relataram também que o CTI será fechado novamente para receber pacientes com covid-19. "Nossa equipe de enfermagem não foi vacinada, nosso CTI fecha novamente para covid e o Ministério da Saúde não nos dá a menor satisfação sobre o que está acontecendo, como se já não bastassem a recente demissão em massa de profissionais na rede federal e o fato de estarmos há 6 anos sem reajuste salarial e trabalhando sob precárias condições", criticou Cristiane Gerardo, dirigente regional do Sindsprev do Rio.Ainda segundo o sindicato, a manifestação contará com as seguintes palavras de ordem: ‘vacina para todos os profissionais de saúde, contra as demissões e contra a PEC que congelou os salários do funcionalismo’, numa referência à Proposta de Emenda Constitucional nº 186, aprovada no Congresso Nacional . Esta PEC suspendeu por 15 anos todos os reajustes salariais do funcionalismo público federal, estadual e municipal.

O DIA entrou em contato com a direção do Hospital Federal Cardoso Fontes para saber o motivo dos profissionais, principalmente os que estão atuando na linha de frente, não terem recebido a primeira dose da vacina. Até o momento não houve resposta.