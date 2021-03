Por O Dia

Publicado 16/03/2021 00:00

Jovens moradores de três comunidades do Rio, que não estudam e nem trabalham, impactados pela falta de perspectiva, podem se inscrever, até dia 28, para participar do programa Fala Juventude, criado pela Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio). Nesta primeira fase, o ciclo de oficinas temáticas, no campo audiovisual, será oferecido a pessoas de 15 a 29 anos da Cidade de Deus, Rocinha e Lins de Vasconcelos.

O programa tem o objetivo de incentivar a instrução desse público e criar um espaço de escuta, troca e diálogo, dando espaço à voz e ações da juventude carioca. Serão cinco encontros ao longo de uma semana em cada localidade, com oficinas de drone, fotografia, edição de vídeo, produção de eventos e uma palestra, em parceria com o Sebrae, sobre institucionalização e formalização ao final do ciclo. Nesta primeira edição foi escolhido o eixo audiovisual, com plano de aulas teóricas e práticas.

O secretário Salvino Oliveira destacou a importância de promover espaços de participação ativa dos jovens junto ao poder público e a capacitação deles. "Pensamos em um programa com temáticas que possibilitem ao jovem inovar tanto na esfera de seu lazer quanto no âmbito do mercado de trabalho. Para além do primeiro contato com o campo audiovisual e suas oportunidades, as oficinas são ainda um estímulo ao campo dos sonhos e ao desenvolvimento dessas capacidades para facilitar a inserção nesse setor."

Oficinas e cronograma

Serão 120 vagas no total, sendo 40 por comunidade. A prioridade é para os jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica em geral. Os alunos serão divididos em duas turmas, nos períodos da manhã e tarde. Aqueles que participarem de todas as cinco oficinas da semana terão direito a um certificado de participação e uma versão impressa de uma das fotos que tenham tirado na oficina de fotografia.

Ao final, o Sebrae vai dar uma palestra aos jovens com conhecimentos básicos sobre o exercício de sua cidadania, garantia de direitos para se tornar um MEI (MicroEmpreendedor Individual) e as opções para poderem aplicar no mercado de trabalho o que aprenderam ao longo da semana.

A lista dos selecionados será divulgada no dia 1º de abril nas redes sociais da JUVRio (@juvrio no Instagram, Facebook, Twitter, Youtube e TikTok). O primeiro ciclo de oficinas será na Rocinha (5 a 9 de abril), seguido por Cidade de Deus (12 a 16) e Lins (26 a 30). Para se inscrever, é preciso preencher o formulário do link encurtador.com.br/ABCU2.

Além do ciclo de capacitação, o programa preparou uma Cartilha dos Direitos da Juventude, sanando dúvidas e questionamentos que os jovens têm em suas vivências no dia a dia da comunidade.